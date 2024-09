Previsioni Meteo Cormano: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cormano di Domenica 15 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, per poi schiarirsi progressivamente. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,4°C, con una leggera brezza proveniente da nord. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, che porterà a una mattinata serena e soleggiata.

Durante la mattina, il cielo sarà completamente sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,5°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare da ovest, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità si manterrà su valori contenuti, attorno al 30%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, con picchi che potrebbero sfiorare i 24°C. Il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa sarà assente, permettendo ai raggi del sole di riscaldare l’ambiente. Anche in questo frangente, la brezza leggera contribuirà a mantenere un clima gradevole, ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 15°C. Il cielo continuerà a essere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la transizione verso la notte. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni previste, mantenendo così un clima secco e confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cormano nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli sereni. L’inizio della settimana porterà probabilmente un ulteriore aumento delle temperature, rendendo le giornate ideali per godere delle attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste condizioni meteorologiche favorevoli, poiché il bel tempo continuerà a caratterizzare la zona.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Cormano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.4° perc. +12.1° Assenti 7 N max 15 Tramontana 52 % 1016 hPa 3 poche nuvole +12.4° perc. +11.2° Assenti 5.4 NO max 7.7 Maestrale 56 % 1015 hPa 6 cielo sereno +12.3° perc. +11.2° Assenti 5.9 NO max 12.7 Maestrale 60 % 1014 hPa 9 cielo sereno +18° perc. +16.9° Assenti 7.3 O max 11.1 Ponente 40 % 1013 hPa 12 cielo sereno +22.5° perc. +21.6° Assenti 6.1 OSO max 6.8 Libeccio 30 % 1012 hPa 15 cielo sereno +23.1° perc. +22.4° Assenti 7.5 SO max 7.2 Libeccio 33 % 1011 hPa 18 cielo sereno +18.3° perc. +17.6° Assenti 5 ONO max 9.1 Maestrale 55 % 1012 hPa 21 cielo sereno +15.6° perc. +14.6° Assenti 8.6 NNE max 17.7 Grecale 52 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.