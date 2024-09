Previsioni Meteo Cormano: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cormano di Lunedì 30 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente durante le prime ore del giorno, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale miglioramento. I venti saranno generalmente leggeri e provenienti da est, con una leggera brezza che accompagnerà le temperature.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,2°C. L’umidità sarà alta, attorno al 76%, e non si prevedono precipitazioni. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 3,6 km/h.

Durante la mattina, le condizioni non cambieranno molto, con il cielo ancora coperto e temperature che si aggireranno attorno ai 14,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, intorno al 100%, e l’umidità si manterrà sopra il 70%. I venti continueranno a soffiare da est, mantenendo una velocità di circa 3 km/h.

Nel pomeriggio, ci sarà un lieve miglioramento con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 19,2°C. La copertura nuvolosa scenderà al 41%, permettendo qualche schiarita. L’umidità si attesterà attorno al 51%, e i venti saranno leggermente più sostenuti, con velocità di circa 4 km/h.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che tornerà a essere coperto. Le temperature scenderanno a circa 15,5°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 71%, e i venti si manterranno leggeri, con una velocità di circa 3,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cormano nei prossimi giorni indicano un andamento variabile, con possibilità di schiarite e un clima generalmente fresco. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in lieve aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero trovare occasioni favorevoli per attività all’aperto, mentre le serate continueranno a mantenere un clima fresco e piacevole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Cormano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.5° perc. +14° prob. 8 % 6.2 E max 17.7 Levante 78 % 1024 hPa 3 cielo coperto +14.2° perc. +13.7° prob. 11 % 4.9 E max 15.6 Levante 76 % 1023 hPa 6 cielo coperto +14.2° perc. +13.6° prob. 8 % 2.9 E max 8.1 Levante 76 % 1024 hPa 9 cielo coperto +15.4° perc. +14.8° Assenti 1.3 SE max 3.4 Scirocco 68 % 1024 hPa 12 nubi sparse +18.7° perc. +18° Assenti 2.7 SE max 3.2 Scirocco 53 % 1022 hPa 15 nubi sparse +19° perc. +18.3° Assenti 3.3 SSE max 2.4 Scirocco 52 % 1020 hPa 18 nubi sparse +16.6° perc. +16° Assenti 4.4 SSE max 6.1 Scirocco 65 % 1020 hPa 21 cielo coperto +15.5° perc. +14.9° Assenti 3.3 ENE max 3.7 Grecale 71 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 19:00

