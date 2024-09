Previsioni Meteo Cornaredo: il bollettino per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Cornaredo per Domenica 22 Settembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La giornata inizierà con una notte in cui il cielo sarà coperto, con temperature che scenderanno fino a 17,2°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, con l’arrivo di qualche schiarita durante la mattina. Tuttavia, nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno a condizioni di cielo coperto.

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 00:00 con una temperatura di 17,7°C e un’umidità del 70%. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 16,9°C alle 02:00, mantenendo una copertura nuvolosa al 100%. Le condizioni di vento saranno deboli, con velocità che non supereranno i 4,4 km/h.

La mattina si aprirà con nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,1°C alle 08:00. Le condizioni di umidità si ridurranno progressivamente, raggiungendo il 62%. A partire dalle 09:00, le temperature continueranno a salire, toccando i 20,5°C alle 09:00 e i 22,5°C alle 11:00. Tuttavia, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo parzialmente nuvoloso.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22,8°C alle 15:00. L’umidità si manterrà attorno al 48%, mentre le condizioni di vento si intensificheranno leggermente, con velocità che raggiungeranno i 7,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative durante il giorno.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18,2°C alle 23:00. Il cielo rimarrà nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 76%. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 69%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cornaredo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e temperature che potrebbero aumentare. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Cornaredo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.7° perc. +17.4° Assenti 4.4 N max 5 Tramontana 70 % 1021 hPa 3 nubi sparse +16.5° perc. +16.1° Assenti 3.3 NNO max 3.7 Maestrale 73 % 1019 hPa 6 nubi sparse +16.3° perc. +15.8° Assenti 1.7 NO max 2.3 Maestrale 73 % 1020 hPa 9 poche nuvole +20.5° perc. +20.1° Assenti 1.8 SE max 2.1 Scirocco 57 % 1019 hPa 12 nubi sparse +23.2° perc. +22.8° Assenti 3.9 SSE max 3.4 Scirocco 48 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.8° perc. +22.4° Assenti 6.4 SSE max 4.6 Scirocco 48 % 1016 hPa 18 cielo coperto +19.8° perc. +19.4° Assenti 5 SSE max 7.9 Scirocco 63 % 1016 hPa 21 nubi sparse +18.8° perc. +18.4° Assenti 2.6 ENE max 2.6 Grecale 67 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:16

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.