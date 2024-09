Previsioni Meteo Cornaredo: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cornaredo di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno fino alla mattina e un progressivo miglioramento nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori freschi, con un’escursione termica limitata e un’alta umidità che influenzerà la percezione del caldo.

Durante la notte, si registreranno piogge moderate che continueranno a cadere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e il vento soffierà da sud con una velocità di circa 6,2 km/h. Le precipitazioni si presenteranno con un’intensità di 1,22 mm, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 92%.

Nella mattina, le previsioni del tempo continueranno a mostrare piogge leggere, con temperature che scenderanno leggermente fino a circa 15,1°C alle 06:00. Il vento si intensificherà, raggiungendo i 10,3 km/h da nord-nord est. La pioggia sarà presente fino a metà mattina, con una diminuzione dell’intensità e una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 38%. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che passerà da coperto a parzialmente nuvoloso. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 18,7°C alle 15:00, mentre il vento si stabilizzerà attorno ai 8,9 km/h. La probabilità di pioggia diminuirà progressivamente, con valori che scenderanno fino al 30%. L’umidità, sebbene alta, inizierà a calare, rendendo l’aria più respirabile.

La sera porterà un cielo prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 13,1°C. Il vento si attenuerà, e la probabilità di pioggia sarà molto bassa, attorno al 16%. L’umidità rimarrà elevata, ma non si prevedono ulteriori precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Cornaredo nei prossimi giorni mostrano un trend di miglioramento, con un possibile ritorno del sole e temperature più miti. Venerdì e Sabato potrebbero riservare condizioni più stabili, con cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Cornaredo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +17.8° perc. +18.1° 1.22 mm 6.2 S max 11.1 Ostro 92 % 1004 hPa 3 pioggia leggera +17.8° perc. +18° 0.89 mm 0.4 OSO max 2.1 Libeccio 91 % 1003 hPa 6 pioggia leggera +15.1° perc. +14.9° 0.67 mm 10.3 NNE max 23.9 Grecale 87 % 1003 hPa 9 pioggia leggera +15° perc. +14.6° 0.35 mm 10.4 NNE max 26.4 Grecale 78 % 1004 hPa 12 pioggia leggera +16.6° perc. +16.1° 0.12 mm 8.3 E max 14.3 Levante 67 % 1004 hPa 15 cielo coperto +18.7° perc. +18° prob. 30 % 8.9 E max 14.1 Levante 54 % 1003 hPa 18 cielo coperto +14.6° perc. +14.1° prob. 26 % 9.1 ESE max 16.3 Scirocco 78 % 1005 hPa 21 cielo coperto +13.1° perc. +12.8° prob. 16 % 10.7 SSE max 15.4 Scirocco 87 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:35

