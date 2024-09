Previsioni Meteo Cornaredo: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cornaredo di Venerdì 20 Settembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da cieli coperti a momenti di sereno. Durante la notte, si registreranno temperature comprese tra +17,5°C e +16,5°C, con una leggera pioggia che potrebbe manifestarsi nelle prime ore. La mattina porterà un miglioramento, con temperature in aumento fino a raggiungere i +24,7°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, ci sarà un incremento della copertura nuvolosa e un abbassamento delle temperature. La sera si prevede piovosa, con precipitazioni leggere che continueranno fino a notte fonda.

Durante la notte, il meteo a Cornaredo presenterà un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai +17,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 99%. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 75%, e il vento soffierà da Nord-Nord Est a una velocità di circa 4,1 km/h. A partire dalle 03:00, si verificherà una leggera pioggia, con una probabilità di precipitazioni del 7%.

Nella mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, con la temperatura che salirà fino a +24,7°C entro le 12:00. Le nubi sparse si alterneranno a momenti di sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà fino al 34%. Il vento si farà più sostenuto, raggiungendo i 7,8 km/h da Sud. L’umidità diminuirà, portandosi attorno al 38%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, ma a partire dalle 18:00, si prevede un aumento della nuvolosità e l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno a +21,1°C e la copertura nuvolosa aumenterà fino al 37%. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori di pioggia leggera che si registreranno fino a 0,12 mm.

La sera sarà caratterizzata da cieli coperti e piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai +19,1°C. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 31%. L’umidità si manterrà alta, attorno al 66%, mentre il vento continuerà a soffiare da Est-Nord Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cornaredo nei prossimi giorni indicano un miglioramento temporaneo durante la mattina di Venerdì, seguito da un ritorno di condizioni più instabili nel pomeriggio e nella sera. I giorni successivi potrebbero continuare a presentare un’alternanza di sole e pioggia, con temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, specialmente per quanto riguarda le condizioni di pioggia.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Cornaredo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.5° perc. +17.2° Assenti 4.1 NNE max 4.4 Grecale 75 % 1019 hPa 3 pioggia leggera +16.7° perc. +16.4° 0.12 mm 6.2 NNO max 8.2 Maestrale 76 % 1019 hPa 6 cielo coperto +16.3° perc. +15.9° Assenti 6.8 N max 11.8 Tramontana 71 % 1020 hPa 9 nubi sparse +21.3° perc. +20.8° Assenti 5.9 NNO max 7.8 Maestrale 49 % 1020 hPa 12 nubi sparse +24.7° perc. +24.2° Assenti 3.9 SSO max 4.9 Libeccio 38 % 1020 hPa 15 cielo sereno +24.4° perc. +23.9° Assenti 9.3 SSE max 7.8 Scirocco 38 % 1019 hPa 18 nubi sparse +21.1° perc. +20.7° Assenti 5.9 ESE max 15.7 Scirocco 55 % 1020 hPa 21 cielo coperto +19.1° perc. +18.8° prob. 31 % 7.1 ENE max 16 Grecale 66 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:19

