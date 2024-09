Previsioni Meteo Cornaredo: tutti i dettagli per domani giovedì 5 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 5 Settembre a Cornaredo prevedono condizioni atmosferiche instabili con piogge intermittenti durante l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà del 100%, e la temperatura massima si attesterà intorno ai 21,1°C durante il pomeriggio.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, si registreranno piogge leggere con una temperatura di +20°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est con raffiche fino a 24,2km/h. L’umidità sarà alta, intorno all’87%.

La situazione non cambierà molto durante la mattina, con piogge che diventeranno più intense verso le 10:00, con precipitazioni fino a 4.7mm e venti provenienti da Est con raffiche fino a 41,7km/h. L’umidità si manterrà alta intorno al 96%.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a caratterizzare il clima, con precipitazioni più leggere ma costanti. La temperatura massima si attesterà intorno ai 21,1°C con venti provenienti da Est – Sud Est con raffiche fino a 37,4km/h.

Anche in serata le piogge proseguiranno, seppur con una leggera diminuzione dell’intensità. La temperatura si manterrà intorno ai 18,1°C con venti provenienti da Est – Nord Est con raffiche fino a 23,7km/h.

In base alle previsioni attuali, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico e di pianificare le attività all’aperto tenendo conto delle piogge previste per l’intera giornata. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cornaredo per organizzare al meglio le tue attività.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20° perc. +20.3° 0.21 mm 8.7 NNE max 24.2 Grecale 87 % 1012 hPa 3 pioggia moderata +18.9° perc. +19.2° 1.57 mm 6.1 ENE max 20.6 Grecale 93 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +19.2° perc. +19.6° 0.1 mm 10.5 ENE max 32.6 Grecale 92 % 1010 hPa 9 pioggia moderata +19.1° perc. +19.6° 3.85 mm 10.8 E max 36.6 Levante 96 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +20.9° perc. +21.3° 0.64 mm 20.3 E max 40.5 Levante 88 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +20.8° perc. +21.1° 0.52 mm 13.8 SE max 26.3 Scirocco 84 % 1010 hPa 18 pioggia moderata +19.3° perc. +19.7° 1.05 mm 8 ESE max 27 Scirocco 91 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +18.1° perc. +18.5° 0.68 mm 10.6 ENE max 23.7 Grecale 96 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:49

