Previsioni Meteo Cornaredo: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

Le previsioni meteo per Cornaredo di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da una variabilità nuvolosa e temperature moderate. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. Con l’avanzare della mattinata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco nel pomeriggio, quando il cielo sarà completamente coperto. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 21,8°C, mentre la sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,5°C.

Durante la notte, le condizioni meteo a Cornaredo saranno favorevoli per chi desidera godere di un clima tranquillo. Il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 12%. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est a 6,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 50%, garantendo un comfort generale.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi, raggiungendo una copertura nuvolosa del 92% entro le ore 07:00. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 20,8°C intorno alle 11:00. Il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra i 2,6 km/h e i 4,3 km/h. L’umidità si ridurrà, mantenendosi comunque su valori accettabili.

Nel pomeriggio, la situazione meteo a Cornaredo si stabilizzerà con un cielo completamente coperto. Le temperature massime raggiungeranno i 21,8°C, mentre la copertura nuvolosa si attesterà al 100%. Il vento si farà leggermente più intenso, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,7 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi attorno al 46%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16,5°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 55%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cornaredo evidenziano una tendenza a mantenere condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori moderati. Martedì e mercoledì si prevede una situazione simile, con possibilità di schiarite e un leggero aumento delle temperature. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere di passeggiate all’aria aperta, mentre chi preferisce il sole dovrà attendere condizioni più favorevoli nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Cornaredo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +15° perc. +13.9° Assenti 6.9 NNE max 12.8 Grecale 50 % 1015 hPa 3 cielo sereno +13.7° perc. +12.3° Assenti 6 NNE max 10.4 Grecale 47 % 1014 hPa 6 nubi sparse +13.5° perc. +12.1° Assenti 4.3 N max 6.8 Tramontana 46 % 1014 hPa 9 nubi sparse +18° perc. +16.9° Assenti 1.8 E max 4 Levante 39 % 1015 hPa 12 nubi sparse +21.6° perc. +20.6° Assenti 4.3 SE max 5.1 Scirocco 33 % 1013 hPa 15 nubi sparse +21.6° perc. +20.7° Assenti 6.6 SSO max 5.6 Libeccio 33 % 1011 hPa 18 nubi sparse +17.8° perc. +17° Assenti 5.4 SSO max 9.8 Libeccio 50 % 1012 hPa 21 cielo coperto +16.6° perc. +15.7° Assenti 2.4 ONO max 2.7 Maestrale 55 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:27

