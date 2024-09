Previsioni Meteo Cornaredo: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cornaredo di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,2°C. La mattina porterà un lieve miglioramento, con la presenza di poche nuvole e un incremento della temperatura fino a 23,7°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le nubi sparse si faranno più evidenti, ma senza precipitazioni significative. La temperatura massima raggiungerà i 23,8°C. La sera si chiuderà con un cielo nuvoloso e temperature in calo, che si porteranno attorno ai 19°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 89% e una temperatura di 18,2°C. La situazione rimarrà stabile fino alle 05:00, quando si passerà a nubi sparse, mantenendo una temperatura intorno ai 15,9°C.

La mattina inizierà con nubi sparse alle 06:00, con temperature che saliranno gradualmente. Alle 09:00, si registrerà una temperatura di 20,8°C e una copertura nuvolosa del 13%. Il picco della temperatura si avrà intorno alle 12:00, quando si raggiungerà 23,7°C con umidità al 42%.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse, con temperature che si manterranno attorno ai 23°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 22,9°C. Le condizioni di vento saranno moderate, con velocità che varieranno tra i 7,2 km/h e i 9,8 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a 19°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% e l’umidità si attesterà intorno al 62%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cornaredo mostrano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità e una possibile diminuzione delle temperature nei giorni successivi. Gli amanti del clima mite potranno approfittare di questa giornata, mentre è consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.2° perc. +17.8° Assenti 3.2 NE max 3.3 Grecale 66 % 1022 hPa 3 cielo coperto +16.7° perc. +16.3° Assenti 5.1 E max 6.6 Levante 72 % 1022 hPa 6 nubi sparse +16.3° perc. +15.9° Assenti 4.3 ENE max 6.4 Grecale 73 % 1022 hPa 9 poche nuvole +20.8° perc. +20.4° Assenti 3.3 NE max 6.3 Grecale 54 % 1022 hPa 12 poche nuvole +23.7° perc. +23.2° Assenti 7.3 ESE max 6.7 Scirocco 42 % 1021 hPa 15 nubi sparse +23.3° perc. +22.9° Assenti 9.8 SE max 8.2 Scirocco 44 % 1020 hPa 18 nubi sparse +20.1° perc. +19.7° Assenti 5.8 SE max 12.7 Scirocco 59 % 1020 hPa 21 cielo coperto +19° perc. +18.6° Assenti 4.5 NE max 4.5 Grecale 62 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:18

