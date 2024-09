Previsioni Meteo Correggio: il bollettino per domani sabato 7 settembre

MeteoWeb

Sabato 7 Settembre a Correggio si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno e temperature piacevoli attorno ai 20°C. Nel corso della mattinata, il cielo resterà limpido e le temperature saliranno gradualmente, superando i 25°C verso le ore centrali del giorno. Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere senza nuvole all’orizzonte, con valori termici che potranno toccare i 29-30°C.

Tuttavia, nel tardo pomeriggio è previsto un cambiamento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di nuvole e precipitazioni. A partire dalle 17:00, si prevede infatti l’arrivo di piogge leggere che potrebbero persistere fino alla serata. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente, attestandosi intorno ai 25°C.

Nella serata, le precipitazioni potrebbero continuare, seppur con minore intensità, e il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso. Le temperature si manterranno intorno ai 23°C, garantendo comunque una serata mite.

In conclusione, per Sabato 7 Settembre a Correggio si prevede una giornata all’insegna del sole e del caldo, con un temporaneo peggioramento delle condizioni atmosferiche nel tardo pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo nel corso della giornata e munirsi di un ombrello nel caso in cui le piogge si intensifichino.

Tutti i dati meteo di Sabato 7 Settembre a Correggio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.5° perc. +20.6° Assenti 5.3 ONO max 6 Maestrale 76 % 1015 hPa 3 cielo sereno +19.3° perc. +19.4° Assenti 6.3 ONO max 8.5 Maestrale 83 % 1015 hPa 6 cielo sereno +19.9° perc. +20° Assenti 4 ONO max 5.5 Maestrale 80 % 1016 hPa 9 cielo sereno +25.1° perc. +25.3° Assenti 3.1 NE max 3.8 Grecale 61 % 1016 hPa 12 cielo sereno +29° perc. +29.2° Assenti 3.1 NE max 4.5 Grecale 46 % 1015 hPa 15 cielo sereno +29.6° perc. +29.5° Assenti 6.9 NNE max 6.7 Grecale 43 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +25.3° perc. +25.5° 0.11 mm 7.5 N max 11.4 Tramontana 60 % 1014 hPa 21 nubi sparse +23.2° perc. +23.5° prob. 7 % 0.6 SE max 3.1 Scirocco 73 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:37

