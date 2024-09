Previsioni Meteo Correggio: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Correggio di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La copertura nuvolosa sarà totale, con piogge che si alterneranno in intensità durante tutto il giorno. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, con una percezione termica che potrebbe risultare più bassa a causa dell’umidità elevata e del vento.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 13,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 80%, e non si prevederanno precipitazioni significative.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno. Si assisterà a piogge leggere che inizieranno a manifestarsi già dalle 08:00, con temperature che varieranno tra i 19°C e i 20°C. La pioggia si intensificherà nel corso della mattinata, raggiungendo un picco di 3,04 mm di precipitazioni alle 11:00. Il vento sarà prevalentemente da nord, con velocità che varieranno tra i 6,9 km/h e i 10,2 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo continuano a segnalare piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 15,7°C alle 15:00. La pioggia sarà accompagnata da un aumento della velocità del vento, che potrà raggiungere i 32,8 km/h. L’umidità rimarrà elevata, superando il 90% in diverse fasce orarie.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. Le piogge diventeranno più intense, con accumuli che potranno arrivare a 4,44 mm di pioggia alle 19:00. Il vento continuerà a soffiare da nord, mantenendo una velocità media di circa 11,8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Correggio di Giovedì 12 Settembre evidenziano una giornata di maltempo, con piogge costanti e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento, ma le condizioni di instabilità potrebbero persistere, rendendo necessario monitorare attentamente gli aggiornamenti. La situazione climatica richiederà prudenza, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Correggio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.5° perc. +19.5° prob. 42 % 2 E max 4.6 Levante 74 % 1004 hPa 3 cielo coperto +19.3° perc. +19.3° prob. 31 % 8.6 E max 13.5 Levante 79 % 1003 hPa 6 cielo coperto +18.6° perc. +18.7° prob. 39 % 12.6 NE max 18.3 Grecale 84 % 1002 hPa 9 pioggia leggera +19.6° perc. +19.7° 0.13 mm 10.2 NNE max 10.8 Grecale 80 % 1002 hPa 12 pioggia leggera +20.2° perc. +20.4° 0.98 mm 5.9 N max 7.8 Tramontana 82 % 1002 hPa 15 pioggia leggera +15.7° perc. +15.7° 0.25 mm 21.5 NNO max 32.8 Maestrale 91 % 1003 hPa 18 pioggia moderata +14° perc. +13.9° 3.59 mm 4.4 N max 11.2 Tramontana 93 % 1005 hPa 21 pioggia leggera +12.6° perc. +12.3° 0.66 mm 8.9 NE max 22.2 Grecale 91 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:28

