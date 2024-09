Previsioni Meteo Correggio: tutti i dettagli per domani martedì 10 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Correggio per Martedì 10 Settembre prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, ci saranno piogge leggere con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno intorno ai +18-19°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità di circa 7-8 km/h.

Nel pomeriggio, le nubi saranno sparse con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 30% e il 75%. Le temperature saliranno fino a toccare i +25-26°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento sarà prevalentemente da Sud – Sud Est con una velocità tra i 4 e gli 8 km/h.

In serata, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19-22°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento cambierà direzione provenendo da Est – Sud Est con una velocità tra i 6 e i 14 km/h.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Correggio, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche con un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 10 Settembre a Correggio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.3° perc. +18.5° 0.16 mm 6.5 NNE max 11.2 Grecale 90 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +17.2° perc. +17.4° 0.31 mm 5.3 NNO max 7.1 Maestrale 93 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +17.6° perc. +17.8° 0.7 mm 7.1 ONO max 10.2 Maestrale 92 % 1011 hPa 9 nubi sparse +21° perc. +21.2° prob. 8 % 6.4 ONO max 5.5 Maestrale 78 % 1011 hPa 12 nubi sparse +24.8° perc. +24.8° prob. 15 % 3.9 S max 4.6 Ostro 59 % 1011 hPa 15 nubi sparse +25.5° perc. +25.5° prob. 26 % 5.6 SSE max 7.4 Scirocco 53 % 1009 hPa 18 nubi sparse +22.5° perc. +22.4° prob. 18 % 2.2 SE max 2.6 Scirocco 64 % 1010 hPa 21 nubi sparse +20.3° perc. +20.1° prob. 1 % 7.3 ESE max 11.8 Scirocco 69 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:32

