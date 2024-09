Previsioni Meteo Corsico: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Corsico si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 13,9°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 99%. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, con venti provenienti da Est – Nord Est.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno da 14,4°C a 17°C. La copertura nuvolosa si manterrà al 100%, mentre la velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 4,3 km/h e i 6,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 63-73%, creando una sensazione di freschezza. Non si prevedono precipitazioni significative, con probabilità di pioggia assente.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 16-17°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e i venti continueranno a soffiare da Est, con intensità che potrà raggiungere i 9,2 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni.

Durante la sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 15,1°C. La brezza leggera accompagnerà la serata, con venti che si manterranno attorno ai 5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo valori intorno al 76%.

In conclusione, le previsioni meteo per Corsico indicano una giornata di Martedì caratterizzata da un cielo coperto e temperature moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con una possibile leggera variazione delle temperature e della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole dovranno attendere ulteriori sviluppi per godere di giornate più soleggiate.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Corsico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.9° perc. +13.3° Assenti 6.7 ENE max 12.7 Grecale 77 % 1019 hPa 3 nubi sparse +13.2° perc. +12.6° Assenti 5.9 NE max 7.8 Grecale 79 % 1018 hPa 6 cielo coperto +13.6° perc. +13° Assenti 4.5 ENE max 6.8 Grecale 77 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15.9° perc. +15.3° Assenti 4.7 E max 6.8 Levante 67 % 1018 hPa 12 cielo coperto +16.9° perc. +16.3° Assenti 6.4 ESE max 7.3 Scirocco 64 % 1016 hPa 15 cielo coperto +16.8° perc. +16.3° Assenti 7.7 E max 9.2 Levante 66 % 1014 hPa 18 cielo coperto +15.6° perc. +15.1° prob. 2 % 6.4 ENE max 11.3 Grecale 73 % 1014 hPa 21 cielo coperto +15.4° perc. +14.9° prob. 2 % 5 ENE max 10.3 Grecale 74 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.