Previsioni Meteo Cortona: il bollettino per domani domenica 15 settembre

Le previsioni meteo per Cortona di Domenica 15 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso della mattina si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di ampie schiarite. Le temperature, che si attesteranno intorno ai 11,8°C all’inizio della giornata, subiranno un incremento significativo, raggiungendo i 22°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno toccare i 17,1 km/h.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 90% e temperature che si aggireranno attorno ai 11,8°C. Con il passare delle ore, si registrerà una diminuzione della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse e temperature in calo fino a 8,9°C alle 05:00.

La mattina si presenterà con un cielo che si schiarirà progressivamente. Alle 06:00, la temperatura salirà a 10,8°C e la copertura nuvolosa scenderà al 73%. A partire dalle 09:00, il cielo sarà coperto al 85%, ma già alle 10:00 si passerà a nubi sparse, con temperature che toccheranno i 19,1°C.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente. A partire dalle 13:00, il cielo sarà sereno, con temperature che raggiungeranno i 22°C e una ventilazione moderata, con raffiche fino a 14,5 km/h. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 21,4°C, rendendo la giornata particolarmente gradevole per attività all’aperto.

La sera continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con temperature in calo fino a 12,5°C alle 21:00. L’umidità aumenterà progressivamente, raggiungendo il 78%. La ventilazione si farà più leggera, con velocità che scenderanno a 4,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cortona nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori piacevoli. Lunedì e martedì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre mercoledì potrebbe esserci un lieve cambiamento con un aumento della nuvolosità. Pertanto, si consiglia di approfittare di questa giornata di sole per attività all’aperto, prima che le condizioni possano variare nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Cortona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.5° perc. +9.2° Assenti 4.9 ONO max 4.9 Maestrale 60 % 1016 hPa 4 nubi sparse +9.2° perc. +9.2° Assenti 3.1 ONO max 3.2 Maestrale 63 % 1015 hPa 7 cielo coperto +13° perc. +11.8° Assenti 0.6 NNO max 2.2 Maestrale 55 % 1015 hPa 10 nubi sparse +19.1° perc. +18.4° Assenti 8.6 O max 13.6 Ponente 51 % 1014 hPa 13 cielo sereno +22° perc. +21.4° Assenti 11.2 O max 14.5 Ponente 43 % 1012 hPa 16 cielo sereno +19.7° perc. +19° Assenti 13.3 ONO max 19.4 Maestrale 52 % 1012 hPa 19 cielo sereno +13.6° perc. +12.9° Assenti 7.3 NO max 8 Maestrale 73 % 1014 hPa 22 cielo sereno +12° perc. +11.3° Assenti 3 NNO max 3.6 Maestrale 81 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:17

