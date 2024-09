Previsioni Meteo Cortona: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cortona di Lunedì 23 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in condizioni più nuvolose nel pomeriggio, con possibilità di piogge leggere in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 23,5°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 15 km/h. L’umidità, invece, si attesterà su livelli piuttosto elevati, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo a Cortona si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 14,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 77%, con una leggera probabilità di precipitazioni. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 1 km/h, proveniente da Nord-Nord Est.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si manterrà sereno fino a metà giornata. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,3°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori attorno al 4%. Il vento si farà sentire leggermente, con velocità che varieranno tra i 3 e i 9 km/h. L’umidità, invece, scenderà fino al 51%, rendendo l’aria più fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo passerà a coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 23°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 98%, e la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 14%. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che si aggireranno tra gli 8 e i 11 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 64%.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo indicano un ulteriore deterioramento delle condizioni meteo, con pioggia leggera prevista a partire dalle 19:00. Le temperature scenderanno a 16,6°C, e la copertura nuvolosa sarà totale. La probabilità di precipitazioni aumenterà, raggiungendo il 93%. Il vento si manterrà debole, con velocità di circa 4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Cortona nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Martedì e Mercoledì potrebbero presentarsi con condizioni simili, quindi è consigliabile prepararsi a un clima variabile. La temperatura si manterrà su valori miti, ma l’umidità e le precipitazioni potrebbero influenzare le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Cortona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.8° perc. +13.7° Assenti 3.1 ESE max 3.2 Scirocco 94 % 1016 hPa 4 cielo sereno +12.9° perc. +12.8° Assenti 3.3 E max 3.3 Levante 95 % 1015 hPa 7 cielo sereno +16° perc. +15.8° Assenti 4 E max 5.4 Levante 84 % 1015 hPa 10 cielo sereno +21.2° perc. +20.9° Assenti 8.2 SSE max 11.7 Scirocco 57 % 1014 hPa 13 cielo coperto +23.5° perc. +23.1° prob. 14 % 9.8 S max 13.6 Ostro 46 % 1012 hPa 16 cielo coperto +20.5° perc. +20.1° prob. 14 % 7.6 S max 11.2 Ostro 59 % 1011 hPa 19 pioggia leggera +16.6° perc. +16.3° 0.26 mm 4.2 S max 4.9 Ostro 78 % 1012 hPa 22 cielo coperto +15.5° perc. +15.4° prob. 57 % 5.7 SSE max 7 Scirocco 89 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:02

