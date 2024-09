Previsioni Meteo Cortona: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Cortona si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con un’alternanza di pioggia leggera e momenti di cielo coperto. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 14°C, con una leggera pioggia che accompagnerà le prime ore del giorno. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100% nel pomeriggio, mentre nel corso della giornata si registreranno anche delle schiarite temporanee. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Cortona sperimenterà pioggia leggera, con temperature che si attesteranno attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà compresa tra il 26% e il 41%, mentre l’umidità rimarrà elevata, intorno al 98%. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Sud Est.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non subiranno significativi miglioramenti. Il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a 21,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa continuerà a essere molto alta, raggiungendo il 97%. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, ma non si escludono brevi rovesci. La velocità del vento aumenterà, con punte di 15 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18,5°C. La pioggia leggera tornerà a farsi sentire, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,29 mm. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 67%. Anche in questo frangente, il vento sarà moderato, con direzione prevalentemente da Ovest.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 13°C. Le condizioni meteo rimarranno instabili, con pioggia leggera e moderata che si alterneranno. La copertura nuvolosa sarà ancora alta, e l’umidità si attesterà intorno al 96%. Le raffiche di vento saranno più deboli, ma non mancheranno momenti di bava di vento.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cortona indicano un miglioramento a partire da mercoledì, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Cortona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +13.9° perc. +13.9° 0.11 mm 7.3 SE max 16.8 Scirocco 98 % 1011 hPa 4 nubi sparse +13.8° perc. +13.8° prob. 68 % 4.9 SO max 6.2 Libeccio 98 % 1011 hPa 7 nubi sparse +15.9° perc. +15.8° prob. 4 % 5.8 SO max 10.9 Libeccio 88 % 1013 hPa 10 cielo coperto +19.7° perc. +19.3° prob. 5 % 11.7 OSO max 23.7 Libeccio 58 % 1013 hPa 13 cielo coperto +21.6° perc. +21° prob. 7 % 15.3 OSO max 26.8 Libeccio 46 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +18.5° perc. +18.1° 0.29 mm 9.9 O max 18.4 Ponente 67 % 1013 hPa 19 nubi sparse +14.5° perc. +14° prob. 36 % 3.7 SSE max 3.8 Scirocco 77 % 1014 hPa 22 pioggia moderata +13.5° perc. +13.4° 1.01 mm 2.9 ESE max 3 Scirocco 95 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.