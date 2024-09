Previsioni Meteo Cortona: il bollettino per domani sabato 7 settembre

MeteoWeb

Sabato 7 Settembre a Cortona si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature saranno piuttosto elevate, con valori massimi attesi intorno ai 31-32°C nel primo pomeriggio.

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature comprese tra i +15°C e i +17°C. La copertura nuvolosa sarà assente e il vento soffierà leggero da Est.

Nel corso della mattina, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno fino a superare i 25°C. Il vento sarà sempre leggero, proveniente principalmente da Sud Est.

Nel pomeriggio, il cielo sarà per lo più sereno con solo qualche nuvola sparsa. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 31-32°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo da Ovest – Sud Ovest.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature caleranno gradualmente, ma resteranno piuttosto miti, intorno ai 20-22°C. Il vento sarà debole, proveniente da Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Cortona per Sabato 7 Settembre indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e vento leggero. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che dovrebbero mantenersi su valori simili.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.8° perc. +15.5° Assenti 3.2 ESE max 3.2 Scirocco 80 % 1016 hPa 4 cielo sereno +14.8° perc. +14.4° Assenti 2.8 E max 3.1 Levante 78 % 1016 hPa 7 cielo sereno +20.4° perc. +20.1° Assenti 4.9 E max 6.3 Levante 58 % 1016 hPa 10 cielo sereno +27.9° perc. +27.1° Assenti 5.3 SE max 6.4 Scirocco 32 % 1016 hPa 13 cielo sereno +31.2° perc. +29.6° Assenti 5.8 SSO max 10.7 Libeccio 27 % 1014 hPa 16 nubi sparse +29° perc. +28.3° Assenti 14.4 O max 18.5 Ponente 36 % 1014 hPa 19 cielo sereno +21.7° perc. +21.6° Assenti 3.6 O max 4 Ponente 63 % 1015 hPa 22 cielo sereno +20° perc. +20° Assenti 1.6 SO max 1.9 Libeccio 71 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:31

