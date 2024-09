Previsioni Meteo Cortona: tutti i dettagli per domani domenica 8 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 8 Settembre a Cortona mostrano un’evoluzione del tempo piuttosto variabile nel corso della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 73% e l’86%. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C, con una leggera brezza proveniente dall’Est – Sud Est a velocità comprese tra i 3,6 e i 5,2 km/h. L’umidità sarà intorno all’83-86%, e la pressione atmosferica si attesterà sui 1014-1015hPa.

Nel corso della mattina, la situazione meteorologica peggiorerà leggermente con l’aumento della copertura nuvolosa che arriverà al 100% e l’arrivo di piogge leggere. Le temperature saliranno fino a +24°C, con venti che potranno raggiungere i 7,8 km/h provenienti da Sud. L’umidità si manterrà alta intorno al 70-86%, e le precipitazioni potranno variare tra 0.25mm e 0.58mm.

Nel pomeriggio, le piogge si intensificheranno, con precipitazioni che potranno arrivare fino a 0.85mm. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con venti che soffieranno da Ovest a una velocità di 9,7km/h. L’umidità si attesterà intorno al 67%, e la pressione atmosferica sarà di 1014-1015hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche continueranno a peggiorare con piogge moderate e forti, che potranno portare fino a 4.21mm di precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C, con venti che potranno raggiungere i 37,5km/h provenienti da Sud – Sud Est. L’umidità sarà elevata intorno al 94-97%, e la pressione atmosferica si attesterà sui 1008-1010hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cortona indicano un’instabilità atmosferica persistente, con piogge che potranno essere abbondanti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e di prendere le dovute precauzioni in caso di piogge intense.

Tutti i dati meteo di Domenica 8 Settembre a Cortona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.3° perc. +19.4° prob. 1 % 5.4 E max 5.3 Levante 82 % 1015 hPa 4 nubi sparse +18.8° perc. +19° prob. 8 % 4.1 ESE max 4.1 Scirocco 86 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +21.1° perc. +21.4° 0.31 mm 4.1 S max 6.7 Ostro 81 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +23.6° perc. +23.9° 0.58 mm 6.2 O max 8.9 Ponente 72 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +25.2° perc. +25.6° 0.85 mm 9.9 O max 9.7 Ponente 67 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +23.1° perc. +23.5° 0.33 mm 2.8 NNE max 3.2 Grecale 80 % 1011 hPa 19 pioggia moderata +19.9° perc. +20.4° 2.03 mm 5.4 NO max 6.8 Maestrale 93 % 1010 hPa 22 pioggia moderata +19.2° perc. +19.6° 3.91 mm 12.1 SSE max 37.5 Scirocco 94 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 19:30

