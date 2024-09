Previsioni Meteo Cosenza: il bollettino per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cosenza di Domenica 29 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un’escursione termica che si manterrà su valori gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 17°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. Con l’avanzare della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento della temperatura fino a raggiungere i 22°C intorno a mezzogiorno. Le condizioni di poche nuvole nel pomeriggio garantiranno un clima piacevole, mentre la sera porterà un lieve abbassamento delle temperature, mantenendosi comunque sopra i 15°C.

Nel dettaglio, la notte si svolgerà con nubi sparse e una temperatura che varierà da 17,6°C a 15,2°C. La velocità del vento si manterrà tra i 3,1 km/h e gli 8,8 km/h, con direzione variabile da Ovest a Nord-Est. L’umidità si attesterà attorno all’81-84%, creando una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che saliranno gradualmente. Alle 10:00, si registrerà una temperatura di 21°C, con un’umidità che scenderà al 59%. La brezza leggera contribuirà a rendere l’aria piacevole, con una probabilità di precipitazioni molto bassa, attorno al 4%.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile con cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di 22,1°C. L’umidità si manterrà intorno al 53%, mentre il vento si presenterà con intensità leggera, rendendo l’atmosfera particolarmente gradevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 16°C. Il cielo rimarrà nubi sparse, ma senza alcuna previsione di pioggia. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 84%, mentre il vento continuerà a essere debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cosenza nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Domani si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani potrebbero verificarsi lievi variazioni, ma senza significative perturbazioni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze della città e dei suoi dintorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.6° perc. +17.6° Assenti 8.4 OSO max 23.3 Libeccio 83 % 1018 hPa 3 nubi sparse +15.7° perc. +15.5° Assenti 6 SO max 16.7 Libeccio 84 % 1017 hPa 6 nubi sparse +17° perc. +16.8° Assenti 3.7 SSO max 10.6 Libeccio 78 % 1018 hPa 9 nubi sparse +20.1° perc. +19.8° prob. 16 % 10.4 OSO max 17.6 Libeccio 64 % 1019 hPa 12 nubi sparse +22.1° perc. +21.8° prob. 4 % 13.3 O max 15.6 Ponente 54 % 1018 hPa 15 cielo sereno +20.3° perc. +20° Assenti 10.3 OSO max 11.1 Libeccio 60 % 1018 hPa 18 poche nuvole +16.5° perc. +16.3° Assenti 3 SSO max 4.7 Libeccio 83 % 1019 hPa 21 nubi sparse +16.2° perc. +16° Assenti 2 NE max 3.2 Grecale 84 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:36

