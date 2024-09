Previsioni Meteo Cosenza: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cosenza di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio soleggiato, seguito da un progressivo aumento della nuvolosità e da possibili piogge nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 27,8°C durante la mattina. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un abbassamento delle temperature, con valori che scenderanno fino a 16,3°C in serata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 21,6 km/h.

Nella notte, Cosenza si presenterà con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale che non supererà il 2%. La brezza leggera proveniente da Sud-Sud Est garantirà un clima piacevole per le ore notturne.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino a metà giornata, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 26,2°C, mentre alle 10:00 si raggiungeranno i 27,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà assente, favorendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. A partire dalle 13:00, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con l’arrivo di nubi sparse che porteranno a un incremento della probabilità di pioggia. Alle 16:00, si prevede pioggia leggera, con una temperatura che scenderà a 22,1°C e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 85%. Le precipitazioni continueranno anche alle 17:00, con un’intensità che potrebbe arrivare a 0,36 mm.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a 16,4°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che toccheranno il 96%. Le condizioni di umidità aumenteranno, raggiungendo il 90%, rendendo l’aria più pesante e contribuendo a una sensazione di frescura.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cosenza nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Domenica si prevede un ritorno al sole, con temperature che si stabilizzeranno su valori più elevati. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili variazioni meteo, in quanto le condizioni possono cambiare rapidamente. La settimana successiva potrebbe portare ulteriori perturbazioni, quindi è opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20° perc. +19.6° Assenti 6.5 SSE max 9 Scirocco 60 % 1014 hPa 3 poche nuvole +19.7° perc. +19.3° Assenti 6.4 SSE max 9.1 Scirocco 63 % 1014 hPa 6 poche nuvole +21.9° perc. +21.8° Assenti 4.9 S max 8.6 Ostro 61 % 1014 hPa 9 cielo sereno +27.3° perc. +27.6° Assenti 10.6 OSO max 21 Libeccio 49 % 1014 hPa 12 cielo sereno +27.2° perc. +27.6° Assenti 12.5 OSO max 19.4 Libeccio 50 % 1014 hPa 15 nubi sparse +23.9° perc. +24.2° prob. 39 % 11.1 OSO max 19.2 Libeccio 71 % 1014 hPa 18 cielo coperto +19.6° perc. +20.1° prob. 48 % 8.1 OSO max 12.9 Libeccio 95 % 1016 hPa 21 cielo coperto +17.1° perc. +17.2° Assenti 6.8 SSO max 10.2 Libeccio 90 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:37

