Previsioni Meteo Cosenza: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

Le previsioni meteo per Cosenza di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. I dati meteorologici suggeriscono che la temperatura si manterrà su valori miti, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere intensità considerevoli.

Durante la notte, le condizioni saranno prevalentemente di pioggia moderata, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 94%. La velocità del vento varierà tra i 9 km/h e i 32,7 km/h, proveniente principalmente da sud-ovest. Le precipitazioni si presenteranno con un’intensità di circa 0,94 mm.

Nella mattina, la situazione non subirà significative variazioni. Le piogge continueranno, con una temperatura che oscillerà tra i 18,5°C e i 20,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, e anche l’umidità si manterrà sopra il 80%. Il vento, sempre da ovest, si presenterà fresco, con raffiche che potranno raggiungere i 51,9 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con valori che si attesteranno intorno ai 0,68 mm.

Nel pomeriggio, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge diventeranno più sporadiche, con la possibilità di nubi sparse. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 19°C, mentre l’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 68%. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, mantenendo una direzione prevalentemente occidentale.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa e il ritorno di piogge leggere. La temperatura scenderà fino a 17°C, con un’umidità che si attesterà attorno all’82%. Le precipitazioni saranno contenute, con valori di circa 0,12 mm. Il vento rimarrà fresco, con raffiche che potranno arrivare a 42,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cosenza nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle piogge e un aumento delle schiarite. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati, poiché le condizioni atmosferiche possono variare rapidamente. Domani e dopodomani si prevede un clima più stabile, con temperature in aumento e minori probabilità di pioggia.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19° perc. +19.5° 0.94 mm 9 SSO max 17.9 Libeccio 94 % 1010 hPa 3 pioggia moderata +19.7° perc. +20.2° 2.02 mm 21.3 OSO max 44.5 Libeccio 95 % 1009 hPa 6 pioggia moderata +19° perc. +19.5° 2.92 mm 30.4 OSO max 50.8 Libeccio 95 % 1009 hPa 9 pioggia leggera +18.5° perc. +18.8° 0.44 mm 13.6 OSO max 36.6 Libeccio 89 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +20.3° perc. +20.4° 0.45 mm 29.9 O max 49.6 Ponente 79 % 1011 hPa 15 nubi sparse +19.2° perc. +19° prob. 47 % 30 O max 49.3 Ponente 68 % 1011 hPa 18 nubi sparse +18.2° perc. +17.7° prob. 27 % 27.2 O max 46.6 Ponente 63 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +18.2° perc. +18° 0.12 mm 23.3 O max 42.2 Ponente 73 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 19:02

