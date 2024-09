Previsioni Meteo Crema: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Crema di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, con massime che raggiungeranno i 20,7°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 7,6 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 44% e il 73% durante la giornata.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno inizialmente serene, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 12,6°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature percepite scenderanno leggermente, mantenendosi comunque sopra i 11°C.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 19,6°C entro le ore centrali della mattinata. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 45% intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con una brezza leggera che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, le nubi si intensificheranno, portando a un cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. Le condizioni di umidità aumenteranno, raggiungendo il 60%. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il clima asciutto.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 14°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 66%, e il vento continuerà a essere debole, con raffiche che non supereranno i 3,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Crema nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di nubi. Martedì e Mercoledì si prevede un clima simile, con possibilità di schiarite, ma sempre con una certa presenza di nuvolosità. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non promettono un’immediata schiarita.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Crema

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.6° perc. +11.8° Assenti 7.6 ENE max 12 Grecale 73 % 1015 hPa 3 nubi sparse +11.5° perc. +10.4° Assenti 4.8 NE max 5.8 Grecale 65 % 1014 hPa 6 nubi sparse +11.8° perc. +10.6° Assenti 4.9 NE max 5.4 Grecale 61 % 1014 hPa 9 nubi sparse +17.4° perc. +16.4° Assenti 5.1 ESE max 8.7 Scirocco 49 % 1015 hPa 12 nubi sparse +20.2° perc. +19.4° Assenti 4.6 E max 7 Levante 45 % 1013 hPa 15 nubi sparse +20.6° perc. +19.8° Assenti 3.3 SE max 4.5 Scirocco 45 % 1012 hPa 18 nubi sparse +15.9° perc. +15.1° Assenti 1.5 SSE max 2.4 Scirocco 61 % 1012 hPa 21 cielo coperto +14.8° perc. +14.1° Assenti 1.9 N max 2.4 Tramontana 66 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:25

