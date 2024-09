Previsioni Meteo Crema: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 23 Settembre, Crema si troverà ad affrontare un clima caratterizzato da un significativo aumento della copertura nuvolosa e da precipitazioni che si intensificheranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 14,2°C al mattino fino a un massimo di 21,2°C nel primo pomeriggio. La presenza di piogge, che inizieranno a manifestarsi nel pomeriggio, porterà a un incremento dell’umidità, che raggiungerà valori elevati, fino al 97% in serata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 16,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 84%, con una leggera brezza proveniente da est-nord-est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi al 3%.

La mattina si aprirà con un cielo prevalentemente coperto, con temperature che saliranno fino a 19,9°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 99%, e la probabilità di pioggia rimarrà contenuta, intorno al 12%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 5,4 km/h e 7,3 km/h.

Nel pomeriggio, il tempo cambierà drasticamente. A partire dalle 13:00, si registreranno le prime piogge leggere, con temperature che scenderanno a 20,1°C alle 14:00. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che toccheranno il 98%. Le precipitazioni aumenteranno in intensità, con accumuli che raggiungeranno i 0,68 mm entro le 17:00. L’umidità salirà notevolmente, arrivando fino al 87%.

La sera porterà con sé un peggioramento delle condizioni meteo, con forti piogge attese intorno alle 19:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, mentre l’umidità toccherà il 97%. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che supereranno i 4 mm. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% per tutta la durata della serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Crema indicano una giornata di Lunedì 23 Settembre caratterizzata da un clima variabile, con un netto passaggio da condizioni inizialmente stabili a un forte maltempo nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento, con un possibile ritorno a condizioni più asciutte e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Crema

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.1° perc. +15.8° prob. 3 % 5.2 ENE max 5.4 Grecale 79 % 1016 hPa 3 poche nuvole +14.8° perc. +14.6° Assenti 2.7 SE max 3.1 Scirocco 84 % 1014 hPa 6 nubi sparse +15.3° perc. +15.1° Assenti 4.8 ENE max 4.9 Grecale 83 % 1014 hPa 9 cielo coperto +17.3° perc. +17.1° Assenti 5.5 SE max 9.1 Scirocco 76 % 1014 hPa 12 cielo coperto +21.1° perc. +20.9° prob. 19 % 8.7 E max 11.2 Levante 62 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +18.6° perc. +18.5° 0.27 mm 8.8 ESE max 20 Scirocco 77 % 1011 hPa 18 pioggia moderata +16.7° perc. +16.8° 1.93 mm 4.2 O max 8.8 Ponente 92 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +15.8° perc. +16° 0.8 mm 5.1 NNO max 13.1 Maestrale 96 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:11

