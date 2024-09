Previsioni Meteo Crema: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 22 Settembre a Crema si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati durante tutta la giornata. Le previsioni del tempo indicano una certa stabilità atmosferica, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 100% nelle ore centrali della giornata. Questo scenario potrebbe influenzare le attività all’aperto, rendendo opportuno pianificare con attenzione.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con un cielo che sarà coperto e una leggera brezza proveniente da nord-est. L’umidità rimarrà piuttosto alta, intorno al 78%, e non si prevedono precipitazioni. Con il passare delle ore, nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 18°C intorno alle 8:00. La velocità del vento sarà molto bassa, rendendo l’atmosfera piuttosto calma.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 22,7°C alle 12:00, mantenendosi stabili fino alle 15:00. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 100%. La probabilità di pioggia sarà bassa, con un’intensità di precipitazione assente. L’umidità si attesterà attorno al 52%, mentre il vento sarà leggero, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 18°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto, e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 69%. Non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo, con il vento che continuerà a soffiare leggermente.

In conclusione, le previsioni meteo per Crema indicano una giornata di Domenica 22 Settembre caratterizzata da un cielo coperto e temperature moderate. Nei prossimi giorni, si prevede una certa continuità nelle condizioni atmosferiche, con temperature che potrebbero mantenersi su livelli simili, ma con la possibilità di schiarite e un lieve aumento della temperatura. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste informazioni per pianificare al meglio le proprie giornate.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Crema

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.6° perc. +15.2° Assenti 4.6 NE max 5.2 Grecale 78 % 1020 hPa 3 cielo coperto +14.6° perc. +14.2° Assenti 1.8 ENE max 2 Grecale 81 % 1019 hPa 6 cielo coperto +15° perc. +14.6° Assenti 0.8 NNO max 1.4 Maestrale 81 % 1020 hPa 9 nubi sparse +19.8° perc. +19.6° Assenti 2.3 SO max 1.5 Libeccio 65 % 1020 hPa 12 nubi sparse +22.7° perc. +22.4° Assenti 3.1 ESE max 4.2 Scirocco 53 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.5° perc. +22.2° prob. 7 % 3.7 SE max 3.7 Scirocco 53 % 1016 hPa 18 cielo coperto +18.9° perc. +18.6° prob. 7 % 3.4 SE max 3.7 Scirocco 66 % 1016 hPa 21 cielo coperto +18.2° perc. +17.9° Assenti 3.2 E max 4.1 Levante 69 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:13

