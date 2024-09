Previsioni Meteo Crema: tutti i dettagli per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il tempo sarà caratterizzato da nubi sparse e una temperatura di circa 15,3°C, con una leggera brezza da Nord Est. La mattina, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che salirà a 19,4°C e una copertura nuvolosa dell’87%. Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento, con temperature attorno ai 23,7°C e poche nuvole. Sabato, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che raggiungeranno i 23°C. Domenica, si manterrà un cielo coperto, con temperature fino a 23,4°C. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse durante il fine settimana.

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 50%, con una leggera brezza proveniente da Nord Est a 6 km/h. Man mano che si avanzerà verso le prime ore del mattino, il cielo diventerà cielo coperto con una temperatura che salirà a 15,7°C alle 01:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 95%, mantenendo una leggera brezza a 6,2 km/h.

Proseguendo nella mattina, alle 07:00, il cielo tornerà a mostrare nubi sparse e la temperatura raggiungerà i 17°C. La copertura nuvolosa scenderà al 70% e il vento si farà sentire con una velocità di 5,6 km/h. Alle 09:00, la temperatura salirà ulteriormente fino a 19,4°C, ma il cielo rimarrà cielo coperto con una copertura nuvolosa dell’87%.

Nel pomeriggio, alle 13:00, si prevede una temperatura di 23,7°C con poche nuvole e una copertura nuvolosa ridotta al 14%. Il vento si intensificherà, raggiungendo i 8,6 km/h. Alle 15:00, la temperatura scenderà leggermente a 23,1°C, mantenendo una copertura nuvolosa del 37%.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a essere cielo coperto con una temperatura che scenderà a 16,6°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà al 87% e il vento continuerà a soffiare da Est – Nord Est a 9,5 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori attorno all’1%.

Sabato 21 Settembre

La notte di Sabato 21 Settembre si presenterà con un cielo cielo coperto, con una temperatura di 16,3°C alle 00:00. La copertura nuvolosa sarà al 93% e il vento soffierà da Est a 7,6 km/h. Con l’avanzare della notte, la temperatura scenderà leggermente a 15,6°C alle 01:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%.

Nella mattina, il cielo rimarrà cielo coperto con una temperatura di 16,9°C alle 07:00. La copertura nuvolosa sarà al 48% e il vento si manterrà leggero a 4,9 km/h. Alle 09:00, la temperatura salirà a 20,3°C e la copertura nuvolosa scenderà al 21%, permettendo qualche raggio di sole.

Nel pomeriggio, alle 13:00, la temperatura raggiungerà i 23°C con una copertura nuvolosa del 69%. Il vento si farà sentire con una velocità di 9,6 km/h. Alle 15:00, il cielo tornerà a essere cielo coperto con una temperatura di 22,7°C e una copertura nuvolosa dell’87%.

Nella sera, il cielo rimarrà cielo coperto con una temperatura che scenderà a 16,6°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà al 98% e il vento continuerà a soffiare da Est – Nord Est a 7,3 km/h.

Domenica 22 Settembre

La notte di Domenica 22 Settembre si presenterà con un cielo cielo coperto, con una temperatura di 15,4°C alle 00:00. La copertura nuvolosa sarà al 95% e il vento soffierà da Est – Nord Est a 5 km/h. Alle 01:00, la temperatura scenderà leggermente a 15,3°C con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%.

Nella mattina, il cielo rimarrà cielo coperto con una temperatura di 16,7°C alle 07:00. La copertura nuvolosa sarà al 14% e il vento si manterrà leggero a 1 km/h. Alle 09:00, la temperatura salirà a 19,9°C e la copertura nuvolosa rimarrà bassa al 17%.

Nel pomeriggio, alle 13:00, la temperatura raggiungerà i 23,4°C con una copertura nuvolosa del 50%. Il vento sarà molto leggero, a 1 km/h. Alle 15:00, la temperatura si manterrà a 23,1°C con una copertura nuvolosa del 53%.

Nella sera, il cielo rimarrà cielo coperto con una temperatura che scenderà a 17,5°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà al 99% e il vento continuerà a soffiare da Est – Nord Est a 4,7 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Crema si presenterà prevalentemente cielo coperto, con temperature che varieranno dai 15°C della notte ai 23°C del pomeriggio. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, rendendo il weekend ideale per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile portare con sé un ombrello per eventuali sorprese.

