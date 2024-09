Previsioni Meteo Cremona: il bollettino per domani lunedì 9 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Cremona per Lunedì 9 Settembre prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, dopo le prime ore con nubi sparse, il cielo si libererà gradualmente, portando a una giornata con poche nuvole e cielo sereno. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +18,5°C e i +25°C.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore del giorno, le nubi sparse lasceranno gradualmente spazio a schiarite sempre più ampie, portando a un cielo sereno verso le ore centrali della mattinata. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,5°C all’inizio della giornata, per poi salire fino a raggiungere i +22,8°C verso le ore 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +25°C, garantendo una gradevole sensazione di tepore. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 3,5 e i 15,1 km/h provenendo prevalentemente da direzione Nord Ovest.

In serata, il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si manterranno piuttosto stabili intorno ai +17,4°C, garantendo una serata piacevole e fresca. Il vento sarà debole, con velocità intorno ai 5 km/h provenienti da Est – Sud Est.

In conclusione, Lunedì 9 Settembre a Cremona si prospetta come una giornata con condizioni meteo favorevoli, caratterizzata da cielo sereno e temperature gradevoli. Le previsioni per i prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni stabili, con temperature che si manterranno su valori simili e cieli prevalentemente sereni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.2° perc. +19.8° 0.66 mm 8.2 ENE max 16.4 Grecale 98 % 1004 hPa 3 pioggia moderata +18.6° perc. +19° 1.2 mm 5.4 OSO max 11.7 Libeccio 97 % 1003 hPa 6 nubi sparse +18.5° perc. +18.8° prob. 74 % 17.6 OSO max 32.4 Libeccio 91 % 1002 hPa 9 poche nuvole +21.4° perc. +21.3° prob. 18 % 22.6 ONO max 28.4 Maestrale 68 % 1003 hPa 12 nubi sparse +24° perc. +23.9° prob. 21 % 16.1 ONO max 18.5 Maestrale 56 % 1003 hPa 15 poche nuvole +25° perc. +24.9° prob. 4 % 8.2 NO max 9.2 Maestrale 52 % 1003 hPa 18 poche nuvole +20.2° perc. +20.1° prob. 10 % 5.3 ENE max 5.5 Grecale 69 % 1004 hPa 21 cielo sereno +18.4° perc. +18.3° prob. 2 % 5.1 ESE max 6.5 Scirocco 78 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:37

