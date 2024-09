Previsioni Meteo Cremona: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Cremona si preannuncia una giornata caratterizzata da un cielo costantemente coperto. Le previsioni meteo indicano che la copertura nuvolosa sarà al 100% per tutto il giorno, senza alcuna possibilità di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra un minimo di 14,1°C e un massimo di 17,7°C. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 11,1 km/h, provenienti principalmente da est e sud-est. L’umidità si attesterà intorno al 75%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. Il cielo rimarrà coperto e non si registreranno precipitazioni. La brezza leggera accompagnerà la notte, con una velocità del vento che varierà tra i 6,4 km/h e gli 8,6 km/h.

Nella mattina, le temperature inizieranno a salire lentamente, raggiungendo circa 17°C entro le ore centrali della giornata. Anche in questo frangente, il cielo continuerà a essere coperto, senza variazioni significative. La brezza leggera persisterà, mantenendo una sensazione di freschezza, soprattutto nelle prime ore del giorno.

Il pomeriggio porterà temperature leggermente più elevate, con valori che toccheranno i 17,7°C. Tuttavia, il cielo rimarrà sempre coperto, e non si prevedono cambiamenti nelle condizioni atmosferiche. L’umidità si manterrà alta, intorno al 65-75%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 15°C. Il cielo continuerà a essere coperto, e la brezza leggera accompagnerà la chiusura della giornata. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cremona nei prossimi giorni non mostrano segnali di cambiamento significativo. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente coperto, con temperature che varieranno poco. La situazione meteorologica suggerisce una continuità di condizioni simili, con un clima fresco e umido che caratterizzerà le giornate. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché non si intravedono schiarite nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Cremona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.7° perc. +14.1° Assenti 8.5 ENE max 13.1 Grecale 73 % 1019 hPa 3 cielo coperto +14.2° perc. +13.6° Assenti 7.2 E max 11.8 Levante 75 % 1018 hPa 6 cielo coperto +14.2° perc. +13.7° Assenti 5.7 E max 8.5 Levante 75 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15.6° perc. +15.1° Assenti 6.4 ENE max 8.2 Grecale 70 % 1018 hPa 12 cielo coperto +17.7° perc. +17.2° Assenti 7.2 E max 8 Levante 63 % 1016 hPa 15 cielo coperto +17.2° perc. +16.7° Assenti 8.3 ESE max 10.3 Scirocco 67 % 1014 hPa 18 cielo coperto +15.5° perc. +15.1° Assenti 7.5 E max 10.8 Levante 76 % 1014 hPa 21 cielo coperto +15.1° perc. +14.7° Assenti 5.1 E max 5.9 Levante 78 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:55

