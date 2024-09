Previsioni Meteo Cremona: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 18 Settembre, Cremona si troverà a fronteggiare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa significativa, che influenzerà le condizioni atmosferiche durante tutto il giorno. Le temperature oscilleranno tra i 12,7°C della notte e i 19,2°C nel corso della mattina, per poi scendere nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, Cremona avrà un cielo inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 97% verso le prime ore del mattino. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori attorno al 6%.

Nella mattina, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, e le temperature saliranno fino a 19,2°C intorno alle 11:00. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 55%, mentre il vento soffierà da Ovest con una velocità di circa 8 km/h. Le previsioni del tempo non indicano precipitazioni significative, rendendo la mattinata adatta per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile tenere in considerazione la presenza di nuvole.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 15,4°C alle 17:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e l’umidità aumenterà fino al 79%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, ma la sensazione di freschezza potrebbe rendere necessaria una giacca leggera.

La sera continuerà a mantenere un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, e l’umidità si attesterà attorno all’81%. Non si registreranno precipitazioni, e la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa.

In conclusione, le previsioni meteo per Cremona indicano una giornata caratterizzata da un clima nuvoloso e temperature moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Cremona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.7° perc. +12.2° prob. 6 % 8.4 NNO max 10.3 Maestrale 83 % 1020 hPa 3 cielo coperto +12.1° perc. +11.5° Assenti 6.3 ONO max 6.8 Maestrale 81 % 1020 hPa 6 nubi sparse +12.1° perc. +11.5° Assenti 7.4 ONO max 8.5 Maestrale 81 % 1020 hPa 9 cielo coperto +17.1° perc. +16.4° prob. 4 % 5.9 ONO max 5.3 Maestrale 62 % 1020 hPa 12 cielo coperto +18.5° perc. +18° prob. 14 % 10.4 SE max 12.1 Scirocco 60 % 1020 hPa 15 cielo coperto +16.1° perc. +15.8° prob. 16 % 8.9 SO max 10.2 Libeccio 77 % 1019 hPa 18 cielo coperto +14.6° perc. +14.2° prob. 4 % 7.3 O max 7.5 Ponente 80 % 1019 hPa 21 cielo coperto +14° perc. +13.5° Assenti 6.4 ONO max 7.4 Maestrale 79 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:19

