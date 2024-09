Previsioni Meteo Cremona: il bollettino per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cremona di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,4°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i 23,1°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel corso della sera, si prevede un ritorno a cieli coperti, con temperature che scenderanno gradualmente.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Cremona sperimenterà un clima mite con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà attorno ai 15,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 84%, con una leggera brezza proveniente da est. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno al 76%, senza precipitazioni previste.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature. Alle 09:00, si registrerà una temperatura di 20,2°C, che continuerà a salire fino a raggiungere i 23,1°C alle 12:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 7%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera piacevole e ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, con poche nuvole che non influenzeranno significativamente il bel tempo. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 10 e i 11 km/h. L’umidità, invece, si attesterà attorno al 46%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo. Il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93%. Le temperature scenderanno fino a 16°C alle 23:00, accompagnate da una leggera brezza. L’umidità aumenterà, portandosi al 72%, ma senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cremona indicano una giornata di Sabato 21 Settembre con un clima variabile, che inizierà con cieli sereni e temperature gradevoli, per poi evolversi verso una serata più nuvolosa. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno stabili e un’alternanza di sole e nuvole. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare della giornata di Sabato per godere di attività all’aperto prima dell’arrivo di un clima più autunnale nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Cremona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.4° perc. +14.9° Assenti 5 E max 5.1 Levante 76 % 1022 hPa 3 nubi sparse +14.3° perc. +13.8° Assenti 5.8 E max 6.2 Levante 79 % 1022 hPa 6 nubi sparse +14.7° perc. +14.3° Assenti 2.5 E max 3.2 Levante 81 % 1022 hPa 9 cielo sereno +20.2° perc. +19.9° Assenti 6.2 E max 8.9 Levante 63 % 1022 hPa 12 cielo sereno +23.1° perc. +22.8° Assenti 11.1 ESE max 14.4 Scirocco 49 % 1021 hPa 15 poche nuvole +23.2° perc. +22.8° Assenti 10.7 E max 13.8 Levante 46 % 1020 hPa 18 nubi sparse +18.4° perc. +17.9° Assenti 5.1 SE max 5.4 Scirocco 62 % 1020 hPa 21 cielo coperto +16.8° perc. +16.4° Assenti 4.7 ENE max 5.9 Grecale 69 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:14

