Previsioni Meteo Cuneo: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

Le previsioni meteo per Lunedì 30 Settembre a Cuneo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11,9°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91%. La mattina porterà un incremento della temperatura fino a 12,6°C, ma il cielo rimarrà nuvoloso. Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve aumento, con punte di 18,4°C, mentre nel corso della sera le temperature scenderanno nuovamente, stabilizzandosi attorno ai 12,1°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura di 11,9°C e un’umidità elevata che si attesterà all’81%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 2,4 km/h. Con il passare delle ore, la mattina si presenterà con un cielo nuvoloso e temperature che varieranno da 12°C a 13,6°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, mentre l’umidità rimarrà costante attorno al 75%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che toccheranno i 18,4°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni significative. La sera si presenterà nuovamente con un cielo coperto, con temperature che scenderanno a 12,1°C e un’umidità che si attesterà attorno all’86%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cuneo nei prossimi giorni evidenziano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma la presenza di nuvole potrebbe influenzare la percezione del clima. Si consiglia di prepararsi per una settimana che si preannuncia simile, con temperature gradevoli e una costante copertura nuvolosa.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +11.9° perc. +11.3° Assenti 1.1 NNO max 2.4 Maestrale 81 % 1025 hPa 3 cielo coperto +11.6° perc. +11° Assenti 0.7 ONO max 1.1 Maestrale 83 % 1024 hPa 6 cielo coperto +11.9° perc. +11.3° prob. 4 % 2.7 N max 3 Tramontana 83 % 1024 hPa 9 cielo coperto +13.6° perc. +13° prob. 11 % 1.4 SO max 3.9 Libeccio 75 % 1024 hPa 12 cielo coperto +16.7° perc. +16.1° prob. 9 % 3.3 NE max 2.6 Grecale 64 % 1022 hPa 15 cielo coperto +18.1° perc. +17.6° Assenti 5.3 NE max 3.5 Grecale 62 % 1019 hPa 18 nubi sparse +13.2° perc. +12.7° Assenti 1.8 O max 3.6 Ponente 82 % 1020 hPa 21 cielo coperto +12.1° perc. +11.6° Assenti 3.9 O max 4.4 Ponente 86 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 19:07

