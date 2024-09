Previsioni Meteo Cuneo: tutti i dettagli per domani sabato 7 settembre

MeteoWeb

Sabato 7 Settembre a Cuneo si prevedono condizioni meteorologiche variabili, con nubi sparse al mattino e piogge leggere nel pomeriggio e sera. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra i +16°C e i +23°C.

Nel dettaglio, al mattino le nubi sparse tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a qualche schiarita. Le temperature si attesteranno intorno ai +16-17°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest.

Durante il pomeriggio e la sera, invece, è prevista la comparsa di piogge leggere con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 100%. Le temperature massime si aggireranno intorno ai +23°C, mentre le minime si attesteranno sui +18°C. Il vento soffierà da Sud Ovest con intensità variabile tra i 4,9 e i 6,8 km/h.

Le precipitazioni saranno di intensità leggera, con valori che varieranno tra i 0.14mm e i 0.34mm. L’umidità relativa dell’aria si manterrà elevata, intorno all’88-90%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1016-1017hPa.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Cuneo si prevedono condizioni instabili con possibili piogge e temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Sabato. È consigliabile prestare attenzione agli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.8° perc. +16.8° Assenti 3.6 SO max 4 Libeccio 88 % 1017 hPa 3 nubi sparse +15.8° perc. +15.6° Assenti 5.7 SO max 5.6 Libeccio 84 % 1017 hPa 6 nubi sparse +16.6° perc. +16.4° Assenti 3.1 SO max 3.9 Libeccio 81 % 1017 hPa 9 nubi sparse +21.2° perc. +21.2° prob. 7 % 5 NE max 4.6 Grecale 70 % 1017 hPa 12 nubi sparse +23.5° perc. +23.6° prob. 8 % 8.2 NE max 7.6 Grecale 65 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +23.4° perc. +23.6° 0.16 mm 4.2 NNE max 7.3 Grecale 69 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +19.1° perc. +19.4° 0.27 mm 2.1 OSO max 3.3 Libeccio 87 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +17.9° perc. +18° 0.26 mm 5.8 SO max 5.9 Libeccio 89 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:50

