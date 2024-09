Previsioni Meteo Dalmine: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Dalmine indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di pioggia leggera in serata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 13,2°C e i 21,7°C durante il giorno. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 11,1 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si aggirerà intorno ai 13,9°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità del 77%. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Ovest accompagnerà la notte, mantenendo condizioni stabili e senza precipitazioni.

Nella mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare leggermente, con la presenza di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 21,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con direzione Sud-Sud Est, e l’umidità scenderà al 46%. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Il pomeriggio porterà un ritorno delle nuvole e una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 19,5°C. La probabilità di pioggia aumenterà progressivamente, raggiungendo il 35% verso le ore 16:00. L’umidità si attesterà intorno al 68%, creando un clima piuttosto umido.

La sera si preannuncia più instabile, con l’arrivo di pioggia leggera attorno alle 20:00. Le temperature scenderanno a 15°C, e la probabilità di pioggia sarà elevata, con un’intensità di 0,11 mm. L’umidità salirà al 81%, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Dalmine nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori freschi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, specialmente per chi ha in programma attività all’aperto. Domani, si prevede un miglioramento temporaneo, ma il clima rimarrà variabile, con ulteriori possibilità di pioggia nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Dalmine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.9° perc. +13.4° prob. 2 % 7.2 NNO max 9.5 Maestrale 77 % 1019 hPa 3 cielo coperto +13.9° perc. +13.3° prob. 2 % 8.2 N max 10.7 Tramontana 74 % 1017 hPa 6 cielo coperto +14.1° perc. +13.4° prob. 2 % 6.4 N max 7.7 Tramontana 73 % 1017 hPa 9 nubi sparse +20.1° perc. +19.6° Assenti 4.4 SSO max 5.2 Libeccio 53 % 1017 hPa 12 nubi sparse +21.7° perc. +21.2° prob. 5 % 8.2 SSE max 11.1 Scirocco 47 % 1017 hPa 15 cielo coperto +19.5° perc. +19.2° prob. 32 % 3.6 SE max 8.9 Scirocco 63 % 1018 hPa 18 cielo coperto +16.3° perc. +16° prob. 26 % 6.5 NNE max 5.9 Grecale 75 % 1019 hPa 21 nubi sparse +14.8° perc. +14.4° prob. 2 % 8.2 N max 7.8 Tramontana 80 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.