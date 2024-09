Previsioni Meteo Dalmine: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Dalmine indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature relativamente fresche. Durante la notte, la pioggia leggera continuerà a cadere, mantenendo l’umidità elevata e una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. Con l’arrivo della mattina, le precipitazioni si intensificheranno, portando a forti piogge che si protrarranno fino al pomeriggio. Le temperature massime non supereranno i 14°C, mentre il vento si presenterà moderato, proveniente principalmente da nord.

Nel dettaglio, la notte inizierà con piogge leggere, con una temperatura di circa 17°C e un’umidità che raggiungerà il 91%. La copertura nuvolosa sarà totale, con venti leggeri da nord-est. Con l’arrivo dell’alba, le condizioni non miglioreranno, e la mattina si presenterà con piogge moderate, che si intensificheranno ulteriormente. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a 14°C entro le 10:00. Le precipitazioni saranno abbondanti, con accumuli che potranno superare i 4mm.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno, sebbene con un’intensità leggermente ridotta. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 13°C, e il cielo rimarrà coperto. La probabilità di ulteriori precipitazioni sarà alta, con valori di umidità che si manterranno sopra l’80%. Il vento si presenterà moderato, contribuendo a un clima fresco e umido.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto, e le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 12°C. Le piogge torneranno a manifestarsi, anche se con intensità minore rispetto alla mattina. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1006 hPa, mentre l’umidità si manterrà elevata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Dalmine nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Venerdì, quando le piogge dovrebbero attenuarsi e le temperature inizieranno a risalire. Tuttavia, per Sabato e Domenica, è prevista una nuova instabilità, con possibilità di piogge intermittenti. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Dalmine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17° perc. +17.1° 0.34 mm 5.3 NE max 6.8 Grecale 91 % 1004 hPa 3 pioggia leggera +16.7° perc. +16.8° 0.25 mm 4.6 NNE max 8 Grecale 93 % 1003 hPa 6 pioggia moderata +15.7° perc. +15.9° 2.16 mm 5.5 N max 9.8 Tramontana 96 % 1004 hPa 9 forte pioggia +14.7° perc. +14.7° 4.34 mm 9.1 NNO max 16.2 Maestrale 95 % 1004 hPa 12 pioggia moderata +13.2° perc. +13° 3.36 mm 9 NNE max 18.5 Grecale 95 % 1004 hPa 15 cielo coperto +13.9° perc. +13.5° prob. 72 % 7.4 NE max 14.4 Grecale 83 % 1004 hPa 18 cielo coperto +12.9° perc. +12.5° prob. 68 % 3.7 SE max 10 Scirocco 87 % 1005 hPa 21 cielo coperto +12.4° perc. +11.9° prob. 36 % 2.5 S max 5.5 Ostro 87 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:33

