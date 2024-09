Previsioni Meteo Dalmine: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Dalmine indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto e piogge diffuse. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 14,5°C, con una copertura nuvolosa del 100% e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera nel corso della giornata.

Nel corso della mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e si registreranno piogge leggere, con temperature che varieranno tra i 14,6°C e i 16,3°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1,1 km/h e i 5,9 km/h, sempre da direzione Sud e Nord Est. L’umidità si manterrà alta, intorno all’81% e il 93%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Proseguendo nel pomeriggio, le previsioni del tempo evidenzieranno un incremento dell’intensità delle piogge, che passeranno da leggere a moderate. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 14,7°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potrebbero raggiungere i 1,07 mm. Anche la velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 7,8 km/h.

Nella sera, le condizioni meteo continueranno a essere caratterizzate da piogge moderate, con temperature che si aggireranno intorno ai 15°C. La pioggia si presenterà con intensità variabile, ma sempre presente, e l’umidità rimarrà elevata, superando il 96%. Le raffiche di vento, pur rimanendo leggere, potrebbero aumentare leggermente, raggiungendo i 12,9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Dalmine indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede che il cielo rimarrà nuvoloso e le temperature si manterranno fresche, rendendo consigliabile un abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni climatiche. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste variabili e pianificare di conseguenza.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.5° perc. +14.2° prob. 12 % 5.4 NNE max 5 Grecale 86 % 1014 hPa 3 cielo coperto +14° perc. +13.7° prob. 5 % 6.2 NE max 5.9 Grecale 87 % 1013 hPa 6 cielo coperto +14.7° perc. +14.5° prob. 4 % 5.5 NE max 6.3 Grecale 85 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +15.9° perc. +15.8° 0.15 mm 5.9 S max 8.1 Ostro 85 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.55 mm 2.7 NE max 5.4 Grecale 94 % 1012 hPa 15 pioggia moderata +14.7° perc. +14.7° 1.07 mm 3.6 ENE max 6.4 Grecale 96 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +14.7° perc. +14.7° 0.82 mm 3.7 NE max 6.1 Grecale 96 % 1009 hPa 21 pioggia moderata +15° perc. +15.1° 1.03 mm 6.4 ENE max 12.9 Grecale 97 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 19:06

