Previsioni Meteo Dalmine: tutti i dettagli per il weekend 27 – 29 Settembre

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, si registreranno condizioni di forte pioggia con una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si manterrà attorno ai +16,6°C, con una temperatura percepita di +16,9°C. La velocità del vento sarà di 3,2 km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche di vento simili. Le precipitazioni saranno significative, con un’intensità di 4,02 mm di pioggia moderata. L’umidità sarà elevata, toccando il 99%, e la pressione atmosferica si attesterà a 1005 hPa.

Proseguendo nella mattina, il tempo continuerà a essere caratterizzato da pioggia leggera. La temperatura varierà tra +16,2°C e +18,6°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,1 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e si prevederanno ulteriori precipitazioni con un’intensità di circa 0,21 mm. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 89% e il 97%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non miglioreranno significativamente, con pioggia leggera prevista fino alle ore 17:00. La temperatura raggiungerà un massimo di 21°C, mentre la velocità del vento varierà tra 2,7 km/h e 6,1 km/h. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, passando dal 53% al 15%. Le precipitazioni saranno più contenute, con un’intensità di 0,19 mm.

Infine, nella sera, il tempo continuerà a essere instabile, con pioggia leggera fino a tarda notte. La temperatura scenderà a +15,6°C, e la velocità del vento si attesterà intorno ai 6,2 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 36%. Le precipitazioni saranno moderate, con un’intensità di 0,45 mm.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre si presenterà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che si attesterà al 43%. La temperatura sarà di circa +14,8°C, con una temperatura percepita di +14,7°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 6,7 km/h proveniente da Est – Nord Est. Le precipitazioni saranno leggere, con un’intensità di 0,22 mm e un’umidità che si manterrà alta, attorno all’89%.

Durante la mattina, il tempo si presenterà ancora instabile, con pioggia moderata fino alle ore 10:00. Le temperature varieranno tra +13°C e +17,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento si attesterà intorno ai 10 km/h. Le precipitazioni continueranno, con un’intensità di 1,46 mm.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse e una temperatura massima di 18,5°C. La velocità del vento si ridurrà a 6,6 km/h, e la copertura nuvolosa scenderà al 17%. Non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno a +11,2°C. La velocità del vento rimarrà attorno ai 10,1 km/h, e la copertura nuvolosa sarà minima, al 27%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre inizierà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 25%. La temperatura si attesterà attorno ai +10,1°C, con una temperatura percepita di +9,2°C. La velocità del vento sarà di 8,6 km/h proveniente da Nord – Nord Est, con precipitazioni di 0,54 mm.

Durante la mattina, il tempo migliorerà ulteriormente, con un passaggio a nubi sparse. Le temperature saliranno fino a +17,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 60%, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 3,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che toccheranno i 17,6°C. La velocità del vento sarà di 4,5 km/h, e la copertura nuvolosa si attesterà al 100%. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà, portando a un clima sereno con temperature che scenderanno a +11,7°C. La velocità del vento sarà di 7,4 km/h, e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, il fine settimana a Dalmine si presenterà inizialmente instabile, con piogge e nuvole, per poi migliorare significativamente nella giornata di Sabato e Domenica, offrendo opportunità per attività all’aperto.

