Previsioni Meteo Desenzano del Garda: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Desenzano del Garda indicano una giornata caratterizzata da una progressiva copertura nuvolosa, che si intensificherà nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una massima che non supererà i 20°C. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da direzioni variabili, e l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella notte, le condizioni saranno di nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà del 57%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 72%, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 20°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 67%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che varieranno tra i 4 e i 7 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 50%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, passando a una condizione di cielo coperto. Le temperature inizieranno a scendere, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 18°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 95%, e ci sarà una leggera probabilità di pioggia, sebbene le precipitazioni siano attese come assenti. I venti si manterranno leggeri, con velocità che potranno arrivare fino a 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Il cielo rimarrà completamente coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. I venti continueranno a soffiare leggeri, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 67%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Desenzano del Garda suggeriscono un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori freschi. Si prevede che il clima rimarrà stabile, senza significative variazioni, rendendo consigliabile un abbigliamento adeguato per affrontare l’umidità e le temperature più basse.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Desenzano del Garda

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.2° perc. +13.5° Assenti 10 NNO max 8.8 Maestrale 72 % 1020 hPa 3 poche nuvole +13.9° perc. +13.2° Assenti 10.9 N max 10.4 Tramontana 73 % 1019 hPa 6 poche nuvole +14.5° perc. +13.9° Assenti 11.1 N max 13.3 Tramontana 71 % 1020 hPa 9 nubi sparse +18.8° perc. +18.2° Assenti 0.6 NO max 4.2 Maestrale 55 % 1020 hPa 12 nubi sparse +20.1° perc. +19.5° prob. 2 % 4.6 SE max 8.2 Scirocco 50 % 1020 hPa 15 cielo coperto +18.8° perc. +18.4° prob. 2 % 7.2 SO max 8.6 Libeccio 61 % 1019 hPa 18 cielo coperto +16.9° perc. +16.4° Assenti 7.9 NO max 8.7 Maestrale 68 % 1019 hPa 21 cielo coperto +16.8° perc. +16.2° Assenti 11.8 N max 11.9 Tramontana 66 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:17

