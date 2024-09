Previsioni Meteo Desenzano del Garda: tutti i dettagli per domani sabato 7 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 7 Settembre a Desenzano del Garda si presentano con condizioni generali di bel tempo per gran parte della giornata. La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +20°C nelle prime ore, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +26°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con un’umidità che si manterrà intorno al 60% e una pressione atmosferica stabile sui 1015hPa.

Nel corso del pomeriggio, il cielo resterà sereno e la temperatura massima si attesterà sui +27°C, con una leggera brezza che soffierà da est. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche in serata, con un aumento della copertura nuvolosa che potrebbe raggiungere il 60% verso le 23:00, mantenendo comunque la situazione asciutta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Desenzano del Garda per Sabato 7 Settembre indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e un clima piacevole per godersi le attività all’aperto. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori simili.

Tutti i dati meteo di Sabato 7 Settembre a Desenzano del Garda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.2° perc. +20.2° Assenti 4.4 NNE max 5.1 Grecale 75 % 1015 hPa 3 cielo sereno +19.7° perc. +19.8° Assenti 5.3 N max 5.4 Tramontana 78 % 1015 hPa 6 cielo sereno +20.5° perc. +20.6° Assenti 7.1 N max 7.4 Tramontana 75 % 1016 hPa 9 cielo sereno +24.3° perc. +24.4° Assenti 6.5 ESE max 5 Scirocco 62 % 1016 hPa 12 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 6 ESE max 6.3 Scirocco 54 % 1015 hPa 15 cielo sereno +26.8° perc. +27.4° Assenti 6.1 E max 5.9 Levante 53 % 1014 hPa 18 poche nuvole +23.7° perc. +23.8° Assenti 4.6 NNE max 4.6 Grecale 66 % 1015 hPa 21 nubi sparse +22.2° perc. +22.2° prob. 4 % 5.8 N max 6.4 Tramontana 69 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:39

