Previsioni Meteo Desio: il bollettino per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Desio indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con una progressiva diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della mattinata. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, oscillando tra i 15°C e i 23°C. I venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da Nord-Est, contribuendo a un’atmosfera fresca e piacevole.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,7°C, con un’umidità del 68%. La velocità del vento sarà di circa 4,8 km/h, creando una leggera brezza. Con il passare delle ore, si assisterà a una diminuzione della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse verso le prime luci dell’alba.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con una prevalenza di poche nuvole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,9°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà al 44%, mentre i venti rimarranno leggeri, con velocità comprese tra 1,3 km/h e 6,6 km/h. Questo renderà la mattinata particolarmente gradevole, ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, con un’umidità che varierà dal 44% al 56%. Le condizioni di vento rimarranno simili a quelle della mattina, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 18°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 66%. I venti continueranno a soffiare da Nord-Est, mantenendo una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Desio indicano un Sabato caratterizzato da un clima variabile, con temperature gradevoli e venti leggeri. I prossimi giorni potrebbero portare un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma le temperature si manterranno su valori simili. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata per godere delle attività all’aperto, prima di un possibile cambiamento nelle condizioni meteo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Desio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17° perc. +16.6° Assenti 4.4 NE max 4.8 Grecale 68 % 1022 hPa 3 nubi sparse +15.9° perc. +15.4° Assenti 4.8 NE max 6.5 Grecale 71 % 1022 hPa 6 nubi sparse +15.6° perc. +15° Assenti 3.8 NE max 5.9 Grecale 72 % 1022 hPa 9 poche nuvole +20.6° perc. +20.1° Assenti 0.3 SSE max 3.7 Scirocco 54 % 1022 hPa 12 poche nuvole +22.9° perc. +22.4° Assenti 6.6 SSE max 6.5 Scirocco 44 % 1021 hPa 15 nubi sparse +22.8° perc. +22.4° Assenti 6.6 SE max 6.1 Scirocco 45 % 1020 hPa 18 nubi sparse +19.6° perc. +19.2° Assenti 4.3 SE max 7.5 Scirocco 60 % 1021 hPa 21 cielo coperto +18° perc. +17.6° Assenti 5.3 NNE max 5.9 Grecale 66 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.