Previsioni Meteo Desio: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a Desio indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà variabile, con una predominanza di cieli sereni nelle ore centrali, mentre nel pomeriggio e in serata si registreranno alcune nubi sparse. Le temperature massime raggiungeranno i 19,8°C nel primo pomeriggio, mentre le minime si attesteranno intorno ai 10°C durante la notte.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che scenderà fino a +11,1°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord-Nord Ovest, e l’umidità si manterrà attorno al 72%. Con il passare delle ore, la mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in aumento, che arriveranno a +12,2°C alle 07:00 e toccheranno i +19,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 2%.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,3 km/h. Le nubi sparse inizieranno a comparire, ma non si prevedono precipitazioni. La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con valori che arriveranno fino al 62%. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 12°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Desio nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità nei giorni successivi, senza significative variazioni termiche. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata per attività all’aperto, mentre il fine settimana potrebbe riservare qualche sorpresa in termini di copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Desio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.9° perc. +9.9° Assenti 5 NNO max 10 Maestrale 71 % 1008 hPa 4 cielo sereno +10.1° perc. +9° Assenti 2.4 NNE max 7 Grecale 71 % 1008 hPa 7 cielo sereno +12.2° perc. +11° Assenti 2.8 NO max 7.9 Maestrale 62 % 1009 hPa 10 cielo sereno +17.4° perc. +16.2° Assenti 1.8 S max 14.1 Ostro 39 % 1010 hPa 13 cielo sereno +19.8° perc. +18.6° Assenti 5.9 ENE max 18 Grecale 32 % 1010 hPa 16 nubi sparse +17.4° perc. +16.5° Assenti 6.4 E max 13.2 Levante 50 % 1012 hPa 19 nubi sparse +13.7° perc. +12.8° Assenti 7.6 NNE max 15.7 Grecale 63 % 1015 hPa 22 nubi sparse +12° perc. +10.7° Assenti 12 NNO max 32.3 Maestrale 56 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:32

