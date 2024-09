Previsioni Meteo Desio: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Desio indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e una copertura nuvolosa predominante. Durante la notte, la città sarà interessata da piogge moderate, mentre al mattino si assisterà a piogge leggere che continueranno fino al pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera fluttuazione nel corso della giornata. La situazione meteo migliorerà nella sera, quando si prevede un parziale diradamento delle nuvole.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Desio registrerà pioggia moderata con una temperatura di +15,8°C e una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento sarà debole, attorno a 1,1 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest. Con il passare delle ore, il meteo si stabilizzerà con cielo coperto fino alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente, con pioggia leggera prevista fino alle ore 12:00. Le temperature varieranno tra +15,8°C e +16,9°C, mantenendo un’umidità elevata attorno al 97%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,5 km/h. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli minimi.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento parziale del meteo. Sebbene le nuvole rimarranno predominanti, si registreranno brevi schiarite. Le temperature raggiungeranno i +18,8°C nel tardo pomeriggio, con piogge leggere che continueranno a manifestarsi. La velocità del vento si attesterà attorno ai 5,9 km/h, con direzione variabile.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso. Le temperature scenderanno a circa +16°C e le precipitazioni diventeranno sporadiche. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 6,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Desio nei prossimi giorni indicano una tendenza verso un miglioramento, con un possibile ritorno del sole e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe persistere.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Desio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +15.8° perc. +16° 1.05 mm 1.1 OSO max 2.7 Libeccio 98 % 1006 hPa 3 cielo coperto +15.8° perc. +16° prob. 40 % 1.6 NNO max 3.1 Maestrale 97 % 1006 hPa 6 pioggia leggera +15.8° perc. +16° 0.2 mm 1.5 SSO max 2.6 Libeccio 97 % 1006 hPa 9 pioggia leggera +16.2° perc. +16.4° 0.14 mm 2.3 SE max 4.8 Scirocco 97 % 1008 hPa 12 cielo coperto +16.9° perc. +17.1° prob. 58 % 4.5 ENE max 9.6 Grecale 95 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +18.7° perc. +18.9° 0.15 mm 5.9 ENE max 11.7 Grecale 87 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +17.3° perc. +17.3° 0.13 mm 6.6 NE max 6.6 Grecale 85 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +16.2° perc. +16.2° 0.18 mm 5.7 E max 10.9 Levante 88 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 19:05

