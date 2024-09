Previsioni Meteo Desio: il bollettino per domani venerdì 6 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Desio per Venerdì 6 Settembre prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 35% e temperature che si aggireranno intorno ai +21°C. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma le condizioni rimarranno generalmente stabili.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che oscillerà intorno al 55-65%. Le temperature massime saranno di circa +25°C, con una leggera diminuzione verso sera. Non sono previste precipitazioni significative durante il giorno, ma potrebbero verificarsi delle piogge leggere in alcune fasce orarie.

In serata, il cielo si libererà ulteriormente, con poche nuvole e una copertura nuvolosa intorno al 15-20%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20°C, mantenendosi piuttosto stabili.

Le condizioni meteo a Desio per i prossimi giorni si prevedono stabili, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Le temperature massime si manterranno intorno ai +25°C, mentre le minime si attesteranno intorno ai +17-18°C. Non sono previste precipitazioni significative nel breve periodo, con un’umidità che si manterrà intorno al 60-70%.

In conclusione, Venerdì 6 Settembre a Desio si prospetta una giornata con condizioni meteo abbastanza gradevoli, ideali per svolgere attività all’aperto. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura durante la giornata e indossare abbigliamento adeguato. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti improvvisi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.9° perc. +18.2° 0.22 mm 2.4 ENE max 8.7 Grecale 95 % 1012 hPa 3 cielo coperto +17.2° perc. +17.5° prob. 29 % 2.1 ESE max 6.5 Scirocco 96 % 1012 hPa 6 nubi sparse +17.5° perc. +17.8° prob. 25 % 0.5 ENE max 3.7 Grecale 94 % 1013 hPa 9 nubi sparse +21.4° perc. +21.5° prob. 8 % 4.2 SSO max 3.4 Libeccio 75 % 1014 hPa 12 nubi sparse +24.4° perc. +24.4° prob. 13 % 3.6 SSO max 3.2 Libeccio 60 % 1013 hPa 15 nubi sparse +25.2° perc. +25.2° prob. 4 % 5.7 SSO max 5.2 Libeccio 55 % 1013 hPa 18 nubi sparse +22.1° perc. +22.2° prob. 5 % 3.1 OSO max 3.3 Libeccio 68 % 1014 hPa 21 poche nuvole +20.7° perc. +20.8° Assenti 5.9 N max 6.4 Tramontana 74 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:46

