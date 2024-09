Previsioni Meteo Desio: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Desio indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, per poi schiarirsi nel corso delle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di circa 11,3°C. La ventilazione sarà leggera, proveniente principalmente da nord.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che salirà fino a raggiungere i 22,7°C intorno a mezzogiorno. L’umidità sarà contenuta, oscillando attorno al 28%, e le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Questo clima sereno favorirà attività all’aperto e momenti di svago.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23,3°C, mantenendo un cielo sereno e senza precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili. Questo sarà il momento ideale per godere di passeggiate o attività sportive all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 14,1°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera ventilazione che renderà l’atmosfera fresca e gradevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono fenomeni di pioggia. La serata si presenterà tranquilla, perfetta per trascorrere del tempo all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 15 Settembre a Desio si prospettano favorevoli, con un clima sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che tenderanno a rimanere stabili e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di un clima piacevole e di una natura ancora rigogliosa.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.6° perc. +11.3° Assenti 8.5 N max 16.7 Tramontana 53 % 1016 hPa 3 nubi sparse +11.8° perc. +10.5° Assenti 6.2 NNO max 9.8 Maestrale 57 % 1015 hPa 6 poche nuvole +11.8° perc. +10.6° Assenti 6.2 NNO max 13 Maestrale 60 % 1014 hPa 9 cielo sereno +18.3° perc. +17.2° Assenti 5.7 O max 9.7 Ponente 39 % 1013 hPa 12 cielo sereno +22.7° perc. +21.8° Assenti 6 SO max 6.9 Libeccio 28 % 1012 hPa 15 cielo sereno +23° perc. +22.2° Assenti 7.1 SO max 6.8 Libeccio 32 % 1011 hPa 18 cielo sereno +17.6° perc. +16.8° Assenti 5.7 NO max 12.7 Maestrale 53 % 1012 hPa 21 cielo sereno +14.7° perc. +13.5° Assenti 9.6 NNE max 18.5 Grecale 51 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:29

