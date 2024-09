Previsioni Meteo Desio: tutti i dettagli per domani domenica 8 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 8 Settembre a Desio prevedono condizioni atmosferiche instabili durante l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con possibilità di piogge di intensità variabile.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una probabilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C e la pressione atmosferica sarà stabile sui 1015hPa.

Al mattino, la situazione meteorologica non migliorerà, anzi si prevede l’arrivo di piogge leggere che potrebbero intensificarsi nel corso della mattinata. Le temperature si attesteranno intorno ai +21°C con un’umidità che raggiungerà il 79%.

Nel pomeriggio, le piogge si intensificheranno diventando moderate. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +19°C. L’intensità del vento aumenterà, con raffiche che potranno superare i 15km/h.

In serata, le piogge continueranno a interessare la zona, con precipitazioni di intensità variabile. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +19°C e l’umidità sarà molto elevata, intorno al 96%.

In conclusione, Domenica 8 Settembre a Desio sarà caratterizzata da un clima instabile, con piogge che accompagneranno l’intera giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in continuo cambiamento e di attrezzarsi di conseguenza. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Desio per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 8 Settembre a Desio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.7° perc. +22.7° Assenti 1.5 NO max 3.4 Maestrale 66 % 1015 hPa 3 cielo coperto +22° perc. +22.1° Assenti 0.5 SSE max 3 Scirocco 69 % 1013 hPa 6 cielo coperto +21.5° perc. +21.6° prob. 4 % 2.6 ENE max 5.7 Grecale 71 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +21° perc. +21.2° 0.12 mm 3 E max 6.8 Levante 79 % 1014 hPa 12 pioggia moderata +19° perc. +19.4° 3.13 mm 7.8 ENE max 13.2 Grecale 96 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +18.7° perc. +19.1° 0.97 mm 6.3 ENE max 17.8 Grecale 96 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +18.9° perc. +19.3° 0.22 mm 4.3 NE max 7.8 Grecale 96 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +18.7° perc. +19.1° 0.36 mm 3 NNE max 8.2 Grecale 96 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:42

