Previsioni Meteo Desio: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

Lunedì 16 Settembre a Desio si prevede una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una predominanza di nuvolosità e temperature che si manterranno su valori moderati. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cieli sereni, che si trasformeranno in nuvolosità crescente nel corso della mattina. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con schiarite alternate a momenti di cielo coperto. La sera, invece, porterà di nuovo un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature oscilleranno tra i 13,7°C e i 21,3°C, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 9,9 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno stabili, con cieli sereni e una temperatura che si attesterà intorno ai 13,7°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 5%, e l’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 53%. La brezza leggera proveniente da Nord garantirà un clima fresco e piacevole.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con cieli che passeranno da sereni a coperti. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19,2°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 94% intorno alle 09:00. Anche la velocità del vento si manterrà bassa, con valori che non supereranno i 4,7 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un parziale miglioramento, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 21,3°C alle 14:00. L’umidità si attesterà attorno al 33%, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, favorendo un clima gradevole.

La sera porterà nuovamente cieli coperti, con temperature che scenderanno fino a 16,1°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà al 95%, e l’umidità aumenterà fino al 54%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con una brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Desio nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori moderati. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero farsi attendere. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13.7° perc. +12.5° Assenti 7.5 N max 12.9 Tramontana 53 % 1015 hPa 3 poche nuvole +12.6° perc. +11.1° Assenti 6.6 N max 9.5 Tramontana 47 % 1015 hPa 6 nubi sparse +12.7° perc. +11.2° Assenti 4.9 N max 6.8 Tramontana 45 % 1014 hPa 9 cielo coperto +17.8° perc. +16.6° Assenti 1.7 S max 3.1 Ostro 37 % 1014 hPa 12 nubi sparse +20.8° perc. +19.9° Assenti 4.7 S max 5.7 Ostro 34 % 1013 hPa 15 nubi sparse +21.2° perc. +20.2° Assenti 6.6 SSO max 7.2 Libeccio 34 % 1011 hPa 18 nubi sparse +17.4° perc. +16.5° Assenti 0.2 ENE max 4.9 Grecale 50 % 1012 hPa 21 cielo coperto +16.1° perc. +15.2° Assenti 4.2 N max 7.3 Tramontana 54 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:27

