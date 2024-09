Previsioni Meteo Eboli: il bollettino per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Eboli di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 16,1°C e i 26,5°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’80%, creando una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, Eboli godrà di un cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 16,1°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 2%, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 8,8 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 26,5°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, garantendo un’ottima visibilità. Il vento si presenterà leggero, con velocità che varieranno tra i 2,3 km/h e i 7,6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 43%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno fino al 80% del cielo. Le temperature inizieranno a calare, raggiungendo un massimo di 25,2°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 8,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno fino a 17,7°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori attorno all’81%, mentre il vento continuerà a soffiare da Est-Nord Est con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Eboli nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una variabilità della copertura nuvolosa. Si prevede che la settimana successiva porterà un clima simile, con occasionali momenti di nuvolosità, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre chi cerca un clima più fresco troverà soddisfazione nelle serate autunnali che si avvicinano.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +16.6° perc. +16.6° Assenti 8.6 NE max 10.2 Grecale 87 % 1019 hPa 3 cielo sereno +16.1° perc. +16° Assenti 8.8 NE max 10.2 Grecale 88 % 1019 hPa 6 cielo sereno +17.6° perc. +17.5° Assenti 8.2 NE max 13 Grecale 81 % 1020 hPa 9 cielo sereno +25° perc. +24.9° Assenti 4.4 NE max 5.8 Grecale 49 % 1020 hPa 12 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 7.6 O max 8.2 Ponente 45 % 1019 hPa 15 nubi sparse +23.2° perc. +23.1° prob. 5 % 5.3 OSO max 5.1 Libeccio 60 % 1019 hPa 18 nubi sparse +20.4° perc. +20.3° prob. 4 % 5.6 NE max 5.4 Grecale 72 % 1019 hPa 21 nubi sparse +18.2° perc. +18.2° Assenti 7.5 ENE max 7.7 Grecale 80 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:53

