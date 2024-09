Previsioni Meteo Eboli: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Domenica 15 Settembre a Eboli si presenteranno caratterizzate da una predominanza di nuvolosità, con temperature che si manterranno su valori moderati durante l’intera giornata. La previsione del tempo indica un cielo prevalentemente coperto, specialmente nelle ore centrali della giornata, con una leggera diminuzione delle temperature nel pomeriggio e nella sera. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera più gradevole, nonostante l’umidità che si manterrà su livelli piuttosto elevati.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,4°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 36% al 91%. I venti saranno leggeri, provenienti da Est-Nord Est, con velocità che non supereranno i 8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 68%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 22,6°C intorno alle 10:00. Tuttavia, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 87%. I venti continueranno a soffiare da Ovest, mantenendosi su valori leggeri, mentre l’umidità scenderà progressivamente fino al 35%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, con un picco di 22,5°C alle 14:00. La nuvolosità aumenterà ulteriormente, raggiungendo una copertura del 100%. I venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra 5,5 km/h e 6,3 km/h. L’umidità, invece, si attesterà attorno al 40%, rendendo l’aria leggermente più fresca.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,2°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che varierà dal 42% al 97%. I venti continueranno a essere leggeri, mentre l’umidità si manterrà attorno al 67%.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Eboli indicano una giornata caratterizzata da nuvolosità persistente e temperature moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Eboli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.4° perc. +12.6° Assenti 7.3 ENE max 8.1 Grecale 69 % 1015 hPa 3 nubi sparse +13.3° perc. +12.4° Assenti 6.1 ENE max 6.9 Grecale 66 % 1014 hPa 6 nubi sparse +15.6° perc. +14.8° Assenti 3.8 NE max 5.3 Grecale 60 % 1014 hPa 9 nubi sparse +21.9° perc. +21.1° Assenti 5.3 O max 7.6 Ponente 37 % 1013 hPa 12 cielo coperto +22.4° perc. +21.7° Assenti 7.5 O max 10.6 Ponente 38 % 1014 hPa 15 cielo coperto +21.6° perc. +21° Assenti 6.2 OSO max 5.9 Libeccio 43 % 1013 hPa 18 cielo coperto +16.9° perc. +16.3° Assenti 1.8 S max 3 Ostro 63 % 1014 hPa 21 nubi sparse +15.7° perc. +15° Assenti 4.7 E max 5.5 Levante 66 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:04

