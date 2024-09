Previsioni Meteo Eboli: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Eboli indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a una leggera apertura delle nubi. Nel pomeriggio, si prevede un parziale diradamento delle nuvole, mentre la sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature varieranno da un minimo di 16,7°C a un massimo di 24,8°C, con un’umidità che si manterrà piuttosto alta.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura di circa 16,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 100% intorno all’1:00, con una temperatura che scenderà leggermente a 16,7°C. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle 11:00, quando la temperatura salirà a 24,5°C. L’umidità si manterrà attorno al 53%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da sud-ovest. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con un’intensità della pioggia assente.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con la temperatura che raggiungerà il suo picco di 24,8°C. La copertura nuvolosa scenderà al 26%, e il vento si farà leggermente più intenso, con velocità che toccheranno i 11,8 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno contenute, attorno al 41%.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 17,4°C a mezzanotte. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Eboli indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alta probabilità di nuvolosità. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un’alternanza di schiarite e momenti di copertura nuvolosa, con temperature che continueranno a oscillare tra i 17°C e i 25°C. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non garantiranno una stabilità climatica nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Eboli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.8° perc. +16.8° Assenti 3 ESE max 5.6 Scirocco 85 % 1017 hPa 3 cielo coperto +16.9° perc. +16.7° Assenti 2.1 SE max 5.4 Scirocco 77 % 1017 hPa 6 cielo coperto +18.5° perc. +18.3° Assenti 2.5 SE max 6.9 Scirocco 71 % 1018 hPa 9 cielo coperto +23° perc. +22.8° Assenti 4.4 SO max 6.2 Libeccio 55 % 1018 hPa 12 cielo coperto +24.6° perc. +24.5° prob. 12 % 12.1 OSO max 15 Libeccio 54 % 1017 hPa 15 poche nuvole +23.4° perc. +23.4° prob. 40 % 11.8 SO max 14.5 Libeccio 61 % 1017 hPa 18 nubi sparse +19.3° perc. +19.4° prob. 31 % 1.5 SO max 3.4 Libeccio 82 % 1018 hPa 21 nubi sparse +17.9° perc. +18° Assenti 2.1 SE max 5.1 Scirocco 87 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:47

