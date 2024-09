Previsioni Meteo Empoli: il bollettino per domani martedì 3 settembre

MeteoWeb

Martedì 3 Settembre a Empoli si prevedono condizioni meteo variegate, con cielo sereno nelle prime ore del giorno e nubi sparse nel pomeriggio, seguite da piogge leggere in serata. Le temperature si manterranno elevate durante la giornata, con un lieve calo verso sera.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +21°C, percepita come +21°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a una velocità di 5km/h. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo si presenterà ancora sereno con una copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +32°C, con una percezione di +32°C. Il vento sarà debole, proveniente da diverse direzioni, con raffiche fino a 8,1km/h. L’umidità si manterrà intorno al 34% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Nel tardo pomeriggio e in serata sono attese piogge leggere, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 37%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +24°C. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità ridotta, con raffiche fino a 4,5km/h. L’umidità aumenterà al 65% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1016hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Empoli indicano una giornata con un inizio soleggiato, un pomeriggio con nubi sparse e piogge leggere in serata. Le temperature rimarranno elevate, ma con un calo verso la fine della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo e di essere preparati per eventuali precipitazioni nel corso della giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +20.6° perc. +20.8° prob. 20 % 3.8 ENE max 4.1 Grecale 78 % 1015 hPa 4 cielo sereno +20.2° perc. +20.3° prob. 25 % 2.7 E max 3 Levante 79 % 1015 hPa 7 cielo sereno +23.5° perc. +23.6° prob. 1 % 3.8 E max 5.6 Levante 64 % 1016 hPa 10 cielo sereno +29.9° perc. +29.9° prob. 3 % 1.9 ESE max 3.8 Scirocco 43 % 1016 hPa 13 cielo sereno +32.7° perc. +32.2° prob. 27 % 4.5 OSO max 8.1 Libeccio 34 % 1014 hPa 16 nubi sparse +29.7° perc. +30.2° prob. 31 % 20.3 OSO max 20.2 Libeccio 47 % 1014 hPa 19 pioggia leggera +24.8° perc. +25° 0.23 mm 3.1 SSO max 4.5 Libeccio 65 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +22.4° perc. +22.8° 0.37 mm 0.8 SSE max 1.6 Scirocco 80 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:43

