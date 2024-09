Previsioni Meteo Empoli: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Empoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,9°C e una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest. Con il passare delle ore, le temperature subiranno un lieve calo, ma rimarranno comunque sopra i 15°C.

Nella mattina, il cielo continuerà a mantenersi sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 20°C intorno alle 10:00. La velocità del vento si manterrà sostenuta, oscillando tra i 22,7 km/h e i 32,6 km/h, contribuendo a un piacevole effetto rinfrescante. L’umidità si attesterà attorno al 51%, rendendo l’aria piuttosto secca e confortevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà sereno, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, rendendo l’atmosfera gradevole per attività all’aperto. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 15°C. Anche in questo frangente, il cielo si manterrà sereno, e il vento si attenuerà, creando un ambiente tranquillo e piacevole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 79%, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Empoli nei prossimi giorni sembrano promettenti. Domenica si prevede un leggero aumento delle temperature, mentre all’inizio della settimana si potrebbero verificare condizioni simili a quelle di Sabato, con cieli sereni e temperature gradevoli. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere di attività all’aperto, mentre gli spostamenti non dovrebbero presentare particolari problematiche legate al meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Empoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.2° perc. +17.1° prob. 1 % 9.6 OSO max 36.5 Libeccio 79 % 1010 hPa 4 cielo sereno +17.6° perc. +17.1° prob. 1 % 21.9 OSO max 50.8 Libeccio 67 % 1010 hPa 7 poche nuvole +18.2° perc. +17.5° prob. 4 % 23.8 OSO max 45.3 Libeccio 57 % 1011 hPa 10 cielo sereno +20.4° perc. +19.9° prob. 10 % 32.6 O max 43 Ponente 53 % 1012 hPa 13 cielo sereno +20° perc. +19.5° Assenti 27.8 O max 36.6 Ponente 53 % 1012 hPa 16 cielo sereno +18.6° perc. +18.2° Assenti 18.1 O max 26.6 Ponente 64 % 1013 hPa 19 cielo sereno +15.9° perc. +15.5° Assenti 0.9 ONO max 3 Maestrale 76 % 1015 hPa 22 cielo sereno +15.1° perc. +14.8° Assenti 3.9 ENE max 4 Grecale 79 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.