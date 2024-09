Previsioni Meteo Empoli: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a Empoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto piovoso e un successivo miglioramento nel pomeriggio. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno fino al mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100% in alcune fasce orarie. Con il passare delle ore, si prevede una graduale diminuzione delle precipitazioni e un aumento della temperatura, che toccherà i 17,8°C nel pomeriggio.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e temperature attorno ai 16,5°C. Le piogge leggere si intensificheranno tra le 02:00 e le 05:00, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 71%. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 18,2 km/h. Con l’arrivo del mattino, il cielo si presenterà coperto e le temperature scenderanno fino a 13,1°C. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, ma con intensità minore, e la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 50%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio da cielo coperto a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16°C e la probabilità di pioggia diminuirà notevolmente. Il vento si presenterà moderato, con velocità che varieranno tra 18 km/h e 20 km/h. La pressione atmosferica aumenterà, segnalando un possibile miglioramento delle condizioni meteo.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 11,2°C. Il cielo rimarrà prevalentemente coperto, ma le precipitazioni si faranno più rare. La probabilità di pioggia sarà bassa, attorno al 3%, e il vento si calmerà, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Empoli indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un’ulteriore stabilizzazione delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero finalmente godere di una pausa dalle piogge, con un clima più mite e piacevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Empoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.5° perc. +15.8° prob. 5 % 4.2 N max 10.9 Tramontana 62 % 1004 hPa 3 pioggia leggera +14.2° perc. +13.7° 0.36 mm 11.6 NNE max 24.2 Grecale 80 % 1004 hPa 6 pioggia leggera +13.1° perc. +12.6° 0.23 mm 18.3 NE max 38.2 Grecale 82 % 1006 hPa 9 cielo coperto +13.9° perc. +13.2° prob. 51 % 16.1 NE max 34.5 Grecale 72 % 1008 hPa 12 cielo coperto +16.8° perc. +16° prob. 47 % 18.5 NNE max 25.5 Grecale 54 % 1009 hPa 15 cielo coperto +15.3° perc. +14.4° prob. 28 % 18.5 NE max 26.1 Grecale 57 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +12.2° perc. +11.5° 0.32 mm 10.5 NE max 31.4 Grecale 80 % 1014 hPa 21 cielo coperto +11.9° perc. +11.4° prob. 3 % 2.7 NE max 3.5 Grecale 84 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.