Previsioni Meteo Empoli: il bollettino per domani venerdì 6 settembre

Venerdì 6 Settembre a Empoli si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore del mattino saranno contraddistinte da cielo sereno con una leggera presenza di nubi sparse, mentre la copertura nuvolosa aumenterà gradualmente nel corso della mattinata, portando a un cielo coperto con una percentuale che raggiungerà il massimo del 97% intorno a mezzogiorno.

Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante la giornata, con valori che oscilleranno tra i 19,1°C e i 28,6°C. La temperatura percepita sarà in linea con quella effettiva, garantendo un comfort termico adeguato. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere che non supereranno i 10,3km/h. La direzione del vento varierà da Sud a Nord Ovest nel corso della giornata.

Le precipitazioni sono assenti, con una probabilità del 27% durante la notte che diminuirà fino a scomparire completamente nelle ore diurne. L’umidità relativa si manterrà su livelli elevati, attestandosi intorno al 50-60% nel corso della giornata. La pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1013-1014hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 6 Settembre a Empoli indicano una giornata con cielo prevalentemente coperto e temperature gradevoli. Non sono previste precipitazioni significative, ma si consiglia comunque di prestare attenzione all’abbigliamento in base alle variazioni di temperatura nel corso della giornata. Per i prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità.

Tutti i dati meteo di Venerdì 6 Settembre a Empoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.3° perc. +19.6° Assenti 2.3 SSO max 2.6 Libeccio 91 % 1011 hPa 4 cielo sereno +18.7° perc. +19° Assenti 2 ESE max 2.6 Scirocco 92 % 1012 hPa 7 cielo coperto +21.2° perc. +21.5° Assenti 2.3 ENE max 2.6 Grecale 81 % 1013 hPa 10 cielo coperto +26.5° perc. +26.5° Assenti 2.9 OSO max 5.5 Libeccio 55 % 1014 hPa 13 cielo coperto +28.4° perc. +28.7° Assenti 7.3 O max 8.7 Ponente 47 % 1013 hPa 16 nubi sparse +27.9° perc. +28.1° Assenti 9 NO max 6.7 Maestrale 47 % 1013 hPa 19 poche nuvole +23.4° perc. +23.5° Assenti 3.1 OSO max 3.2 Libeccio 63 % 1014 hPa 22 nubi sparse +21.8° perc. +21.8° Assenti 1.1 SE max 1.7 Scirocco 67 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:38

